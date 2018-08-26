Горит поле между

Как сообщают наши подписчики, сегодня, 26 августа, примерно в 18.30, горела сухая трава на поле между дачными товариществами «Садовод» и «Дачник». Огонь возник на краю поля, напротив – жилые дома. Очевидцы сообщают, что причиной загорания мог послужить костер, так как у дороги валяются старые шины, которые часто используют, чтобы костер хорошо горел.





Площадь загорания значительная: засуха и ветер способствуют быстрому распространению огня.

Тушением занимались два пожарных расчета.

К счастью, никто не пострадал.



