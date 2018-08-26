Горит поле между "Дачником" и "Садоводом" в Динской

Горит поле между

Горит поле между "Дачником" и "Садоводом" в Динской

  56
1 час назад ДачникДинскаяЗагорелась сухая траваНовости Динского районаПожарСадовот

 Как сообщают наши подписчики, сегодня, 26 августа, примерно в 18.30, горела сухая трава на поле между  дачными товариществами «Садовод» и «Дачник».   Огонь возник на краю поля, напротив – жилые дома.  Очевидцы сообщают, что причиной загорания мог послужить костер, так как  у дороги валяются старые шины, которые часто используют, чтобы костер хорошо горел.

Image title


Площадь загорания значительная:  засуха и ветер способствуют быстрому распространению огня.

Тушением занимались  два пожарных расчета.

К счастью, никто не пострадал.


Image title

Комментарии