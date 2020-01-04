Гороскоп на 2020 год. Чего ожидать?

Динской астролог Валерия Скороход рассказала "РВС" о том, что ждет знаки Зодиака в 2020 году.

Овен (21.03-20.04)

Проверка на прочность – так можно охарактеризовать этот год для Овнов. Предвидится

борьба с внутренним и внешним злом. Не исключены одоления гордыни и гнева, главное –

под их влиянием не наделать ошибок. Оставаться спокойным и уравновешенным помогут

близкие люди. Карьерные дела будут лучше во второй половине года. Овны готовы освоить

новые знания, которые в дальнейшем им пригодятся.



Телец (21.04-20.05)

Тельцы откроют в себе то, что не подозревали. В чем-то проявятся их решительность,

смелость, гибкость, даже авантюрные черты. В этом году лучше работать над укреплением

стабильности. Чтобы стать более зрелой личностью, Тельцам рекомендуется многое

пересмотреть в своем внутреннем мире.



Близнецы (21.05-21.06)

Для Близнецов год один из важнейших. Стоит задуматься о своем дальнейшем пути в жизни.

Необходимо быть собой, отказаться от чужого, слушать свое сердце и верить в удачу. Не

стоит беспокоиться о работе, деньгах, лучше потратить свою энергию на поиски своего

предназначения.



Рак (22.06-21.07)

Раки погрузятся в себя, будут искать ответы на волнующие вопросы, которые не стоит в

дальнейшем игнорировать. Главным достижением года для них должна стать опора на себя.

Необходимо завершить отжившие связи и не цепляться за то, что уже не нужно. Во время

поиска себя поможет поддержка семьи и надежность дома. Творчество будет радовать Раков

большую часть года.



Лев (22.07-22.08)

Львам рекомендуется большую часть времени посвятить достижению внутренней гармонии,

после чего смело выходить в люди – сменить обстановку, познакомиться с новыми людьми,

почувствовать свободу и быть готовыми к переменам. Налаженные связи позволят добиться

успехов в работе, творчестве, финансах. Рекомендуется сделать упор на образование,

заняться обустройством домашнего очага. Необходимо чаще собираться в своем доме с

друзьями и близкими.



Дева (23.08-22.09)

У Дев год будет насыщен общением с интересными людьми, они погрузятся в

увлекательную работу в команде. Представителям этого знака зодиака можно рассчитывать

на карьерный рост. Не стоит беспокоиться за финансовое положение, наоборот, можно ждать

увеличения дохода. В личной жизни никаких плохих перемен не возникнет. Стоит уделить

особое внимание своему здоровью.



Весы (23.09-22.10)

Самым позитивным периодом для Весов станет начало года. В этот период не нужно бояться

браться за новые дела, удача сопутствует смелым. Во второй половине года появится шанс

отправиться в интересное путешествие. Возможно, эта поездка позволит найти ответы на

многие волнующие вопросы. В личной жизни Весам придется проявить максимум терпения.



Скорпион (23.10-21.11)

У Скорпионов год будет одновременно интересным и неоднозначным. Необходимо сделать

упор на духовное развитие, тщательно следить за своим здоровьем. Непростой может

оказаться ситуация на работе, но здесь главное – чувствовать, что все складывается именно

так, как нужно.



Стрелец (22.11-21.12)

Для Стрельцов первое полугодие окажется непростым. После все наладится. Главной

задачей для представителей этого знака должно стать достижение гармонии с окружающими

и особенно со своим партнером. 2020 год – подходящий для инвестиций, в это время

возможно выгодно вложить средства. Не исключено появление сложностей в воспитании

детей.



Козерог (22.12-19.01)

2020 год для Козерогов станет решающим, так как это время, когда личность укрепляется и

утверждается на несколько лет вперед. Возрастет авторитет, ответственность за самого себя

и свою жизнь. Свои лучшие качества лучше проявлять в команде и не быть явным

индивидуалистом.



Володей (20.01-19.02)

Водолеи в 2020 году будут готовиться к новому и важному этапу жизни. Он начнется в

середине декабря. За это время нужно навести порядок во внутреннем мире, делах, семье и

творчестве. Водолеям стоит посвятить себя духовному самосовершенствованию и поиску

гармонии с собой. Ожидается удача в путешествиях и карьере.



Рыбы (20.02-20.03)

Год для Рыб будет спокойным. Сильных кризисов не ожидается. В начале года необходимо

уделить внимание тому, что нравится. Во второй половине года – приложить усилия для

укрепления семейного очага, ставить дом на первое место. Огромной поддержкой станет

духовная сфера.

