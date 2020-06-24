Госавтоинспекция напомнила о безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция Динского района напоминает участникам дорожного движения о безопасности.

Уважаемые пешеходы!

Пересекать дорогу необходимо только по пешеходному переходу. Но сначала необходимо убедиться в своей безопасности и только после этого начинать движение. В темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Уважаемые водители автотранспорта!

Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки. Соблюдайте скоростной режим, выбирайте безопасную дистанцию, не допускайте управление транспортным средством в состоянии опьянения. От ваших действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Пропускайте пешеходов на переходах, будьте внимательны и осторожны.

Уважаемые водители мототранспорта!

Помните, что соблюдение скоростного режима – залог безопасности на дороге. Соблюдайте Правила дорожного движения. Для управления мотоциклом, скутером, мопедом необходимо наличие водительского удостоверения соответствующей категории. Не передавайте транспортное средство ребенку, который не достиг 16-летнего возраста и не имеет водительского удостоверения. Не рискуйте своей жизнью и жизнью подростка.

Уважаемые велосипедисты!

Велосипед является полноценным транспортным средством. Регулярно повторяйте правила дорожного движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спуститься и перекатить велосипед.

Уважаемые родители!

Регулярно повторяйте с детьми основные правила безопасного поведения на дороге. Объясните ребенку последствия нарушений ПДД, расскажите об административной и уголовной ответственности. Перевозите детей в автомобиле только при помощи детских удерживающих устройств, выбранных с учетом роста и веса ребенка. При покупке средств индивидуальной мобильности (сигвэй, самокат, роликовые коньки и т.д.) напоминайте детям о правилах дорожного движения. Берегите жизнь и здоровье детей!