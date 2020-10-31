Госавтоинспекция района – о ПДД водителям и детям-пассажирам

Сотрудники ОГИБДД по Динскому району проводят мероприятие «Ребенок – главный пассажир!».

Дорожные полицейские выявляют нарушения в области перевозки несовершеннолетних в автомобильном транспорте, проверяют наличие детских удерживающих устройств в автомобилях жителей и гостей района.

С водителями проводят разъяснительные беседы о недопущении нарушений при перевозке детей, автовладельцам напоминают об административной ответственности за нарушение ПДД и призывают заботиться о детской безопасности.

Инспекторы также обращаются с пассажирами. Им напоминают правила безопасного поведения в транспорте, а подростков предупреждают о возможных последствиях при неиспользовании ремней безопасности при поездках в автомобиле.

Каждому участнику акции вручаются яркие памятки с подсказками для безопасности пассажира.