Госавтоинспекция района учит детей безопасному поведению на дороге

Госавтоинспекция района учит детей безопасному поведению на дороге

Госавтоинспекция района учит детей безопасному поведению на дороге

  77
11 часов назад БДДГазета РВСГИБДД Динского районаГосавтоиспекция Динского районаДинскаяДинской районДПС Динского районаНовости Динского районаПДД

7 июля сотрудники напомнили детям о правилах перехода проезжей части, показали, как необходимо это делать, и вручили яркие памятки.

Инспекторы ДПС и ГИБДД проводят разъяснительные беседы с молодыми участниками дорожного движения, рассказывают о значимости световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделяется детям, использующим средства индивидуальной мобильности (самокаты, скейтборды, роликовые коньки и др.).

Профилактические мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и организации дополнительных мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в летний период на территории Динского района.

Читайте также: 

Image title


Комментарии