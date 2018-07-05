Госдума приняла законы, призванные не допустить рост цен на бензин

Как сообщается на официальном сайте Государсвенной Думы Российской Федерации, поправки в налоговое и таможенное законодательство прошли третье чтение. Первый закон предполагает снижение акцизов на бензин. Вторым — Правительству предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины на светлые нефтепродукты до 90%.

Предлагается ввести с 1 июля до 31 декабря 2018 года пониженные ставки на автомобильный бензин Евро-5 – 8 213 руб. за 1 тонну (сейчас он составляет 11 892 руб. за 1 тонну).

На дизельное топливо – 5 665 руб. (вмето 8 258 руб. за 1 тонну).

Как отметил Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков: «В связи со сложившейся ситуацией на рынке моторного топлива и достаточно резким повышением цен, Правительство предложило целый ряд мер, чтобы не допустить [их] дальнейшего роста. И одной из наиболее важных мер является снижение акцизов на бензин».

Также законопроектом предполагается установить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД).

Согласно второго закона, Правительству предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины для легких и средних дистиллятов, бензола и др.

Аналогичные меры уже применялась в 2011 году, когда был значительный рост цен на топливо. Сейчас также рассчитывают на их эффективность.