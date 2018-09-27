Госдума сказала окончательное "Да" повышению пенсионного возраста

Госдума сказала окончательное
ФОТО: cdn.fontanka.ru

Госдума сказала окончательное "Да" повышению пенсионного возраста

  94
3 часа назад ГосдумаГосдума одобрила повышение пенсионного возрастаПенсииПенсии в РоссииПовышение пенсионного возраста в России

27 сентября Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста.   За   проголосовало 332 депутата, против - 83, воздержавшихся нет.

Во втором чтении, состоявшемся 26 сентября, депутаты внесли в закон инициативы Владимира Путина, озвученные  им во время  прямого эфира по поводу пенсионной реформы  29 августа.

Напомним, тогда президент предложил следующее:

- Те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года, могут выйти на нее на 6 месяцев раньше положенного срока.

- Для работников вредных предприятий все льготы сохранятся и изменения их не коснутся, равно как и для работников  Крайнего Севера и при равненных к ним категорий.

-Женщины будут выходить  на пенсию не в 63, а в 60 лет. Многодетные матери – еще раньше: если в семье 3 детей, то на 3 года раньше, если 4 – на 4 года. Если у женщины 5 детей и более, то пенсионный возраст для нее не повышается.

- Для граждан предпенсионного возраста будут повышены пособия по безработице в два раза – до 11280 рублей.

-  Работодателей будут административно и уголовно наказывать, если они будут отказывать в приеме на работу людей старшего возраста. Также из федерального бюджета будут профинансированы программы по повышению квалификации для старшего поколения.

- Стаж досрочного выхода на пенсию для мужчин и женщин понижается: до 42-х и 37 лет соответственно.

Еще одно нововведение – введение  наказания  за увольнение людей предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума уже поддержала.


 Теперь закон  о повышении пенсионного возраста должны одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин.

 

Комментарии