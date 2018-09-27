Госдума сказала окончательное

27 сентября Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовало 332 депутата, против - 83, воздержавшихся нет.

Во втором чтении, состоявшемся 26 сентября, депутаты внесли в закон инициативы Владимира Путина, озвученные им во время прямого эфира по поводу пенсионной реформы 29 августа.

Напомним, тогда президент предложил следующее:

- Те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года, могут выйти на нее на 6 месяцев раньше положенного срока.

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- Для работников вредных предприятий все льготы сохранятся и изменения их не коснутся, равно как и для работников Крайнего Севера и при равненных к ним категорий.

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-Женщины будут выходить на пенсию не в 63, а в 60 лет. Многодетные матери – еще раньше: если в семье 3 детей, то на 3 года раньше, если 4 – на 4 года. Если у женщины 5 детей и более, то пенсионный возраст для нее не повышается.

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- Для граждан предпенсионного возраста будут повышены пособия по безработице в два раза – до 11280 рублей.

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- Работодателей будут административно и уголовно наказывать, если они будут отказывать в приеме на работу людей старшего возраста. Также из федерального бюджета будут профинансированы программы по повышению квалификации для старшего поколения.

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- Стаж досрочного выхода на пенсию для мужчин и женщин понижается: до 42-х и 37 лет соответственно.





Еще одно нововведение – введение наказания за увольнение людей предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума уже поддержала.



Теперь закон о повышении пенсионного возраста должны одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин.