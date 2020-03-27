Госучреждения района ограничивают или приостанавливают работу

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Динском районе с 30 числа (а некоторые уже) временно приостанавливают или ограничивают свою работу государственные учреждения Динского района.

“РВС” собрала их графики и условия приема граждан.

Динской почтамт. Работает в штатном режиме.

Поликлиники Динского района. Работают в штатном режиме.

Круглосуточный стационар ЦРБ. Работает в штатном режиме.

Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе. Прием граждан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи на сайте ПФР ES.PFRF.RU/ZNP или по телефонам:

8(861)214-28-68,

8(861)251-60-98.

Управление социальной защиты. Прием граждан временно не осуществляется.

Отдел ЗАГС Динского района. Прием граждан временно не осуществляется.

Отдел МВД. Прием граждан временно не осуществляется. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД России.

Налоговая инспекция Динского района. По 3 апреля приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков.

После 3 апреля прием осуществляется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись интерактивными сервисами ФНС России. Вход в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно осуществить с помощью логина и пароля портала государственных услуг, выбрав вкладку «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Отдел УФМС в Динском районе. Работает по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону: +79994374326.

Прокуратура Динского района. Гражданам предоставлена возможность обращения посредством почтового отправления, через интернет-приемную, а также ящик для обращений и заявлений, но это не исключает и личного приема.

Следственный комитет Динского района. Работает в штатном режиме.

Динской районный суд. До 10 апреля включительно личный прием граждан в суде приостановлен. Рекомендуется направлять документы в электронном виде через информационную систему ГАС «Правосудие» или почтовым отправлением. Судом рассматриваются только категории дел безотлагательного характера.

Служба судебных приставов. Личный прием граждан приостановлен. В организации установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

МФЦ Динского района. До 3 апреля прием граждан не осуществляется. Людям, которые предварительно записались на сдачу документов в офисы МФЦ на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи на новые даты по телефону 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ: www.e-mfc.ru, после авторизации в личном кабинете.

Контактный центр в указанные дни будет работать по графику:

понедельник–суббота – с 9.00 до 18.00;

воскресенье – выходной.

После 3 апреля прием документов осуществляется по предварительной записи.

Госавтоинспекция и МРЭО ГИБДД. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Учреждения, где прием временно не осуществляется, возобновят свою работу после 5 апреля.



