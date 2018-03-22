Госуслуги: получить или поменять паспорт проще и дешевле (видео)

Преимуществ такого обращения несколько. Человеку не приходится часами находиться в очереди, да к тому же его минует процедура оплаты госпошлины через банк. То есть ранее в паспортном столе выдавали квитанцию на оплату госпошлины, человек шел в банк, после чего вновь возвращался обратно. Теперь же все это можно сделать не выходя из дома. После выбора необходимой услуги пользователю лишь стоит определиться с удобным способом оплаты: с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При этом будет действовать скидка 30 %.

Специалист объясняет, что таким образом существенно экономится время предоставления услуги. Если делать это в порядке живой очереди, человек заполняет анкету вручную, печатными буквами. В этом случае у него нет права на ошибку. Поставил неправильную букву – заполняй анкету заново.

Специалист-эксперт ОВМ ОМВД России по Динскому району Ксения Коваль рассказала, что процедура подачи заявления о снятии или постановке на регистрационный учет аналогична. Человек заполняет заявление на портале госуслуг, в течение дня его принимают, в течение трех дней назначают на регистрацию. Также в сообщении указывается, что именно необходимо предоставить заявителю при личном визите. Процедура предоставления услуги длится до 15 минут.

Сотрудники отдела утверждают, что с появлением такой возможности очереди в коридоре стали значительно меньше. Более 85 % получают услугу через портал госуслуг. Практика показывает, что не только молодые являются активными пользователями этого портала, но и люди преклонного возраста осваивают новые технологии. К тому же в приемной есть монитор, где показана подробная инструкция по использованию сайта.

Также специалист, оказывающий услугу предоставления справки об отсутствии (наличии) судимости, провела небольшой мастер-класс по созданию личного кабинета на портале заместителю председателя Общественного совета при ОМВД России по Динскому району Элеоноре Россошных.