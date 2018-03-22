Госуслуги: получить или поменять паспорт проще и дешевле (видео)
Получить паспорт, справку об отсутствии (наличии) судимости стало гораздо проще. Сотрудники полиции Динского района подробно объяснили, в чем преимущества использования сайта госуслуг (www.gosuslugi.ru), и даже показали, как регистрироваться на нем.
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России майор полиции Александр Гончаров рассказал, что с помощью Интернета любой гражданин может получить необходимую ему услугу не выходя из дома, в любое удобное ему время.
Вы получаете доступ ко всем услугам «Единого портала государственных муниципальных услуг», в том числе предоставляемых отделом МВД России по Динскому району. Очевидные преимущества: сокращение сроков предоставления услуг, заявителей принимают без ожидания в очереди, также снижаются финансовые издержки и исчезают бюрократические проволочки.
При этом человеку лишь необходимо пройти регистрацию на вышеуказанном портале и получить код доступа. Далее он выбирает необходимую услугу и заполняет предложенную форму. После заполнения и обработки запрос направляется в соответствующее подразделение для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
Ведущий специалист отдела по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД России по Динскому району Марина Волосач подробно разъяснила, в чем удобства получения или обмена внутреннего паспорта и заграничного (сроком на 5 лет).
Когда человек подал заявление, в ответ я отправляю ему сообщение о том, какие документы и фотографии ему необходимо предоставить. Также уведомляю о сроках, часах работы. Далее заявитель приходит и без очереди я его принимаю. Он предоставляет копии и оригиналы, я просматриваю, даю расписаться, на все это уходит всего несколько минут.
Преимуществ такого обращения несколько. Человеку не приходится часами находиться в очереди, да к тому же его минует процедура оплаты госпошлины через банк. То есть ранее в паспортном столе выдавали квитанцию на оплату госпошлины, человек шел в банк, после чего вновь возвращался обратно. Теперь же все это можно сделать не выходя из дома. После выбора необходимой услуги пользователю лишь стоит определиться с удобным способом оплаты: с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При этом будет действовать скидка 30 %.
Специалист объясняет, что таким образом существенно экономится время предоставления услуги. Если делать это в порядке живой очереди, человек заполняет анкету вручную, печатными буквами. В этом случае у него нет права на ошибку. Поставил неправильную букву – заполняй анкету заново.
Специалист-эксперт ОВМ ОМВД России по Динскому району Ксения Коваль рассказала, что процедура подачи заявления о снятии или постановке на регистрационный учет аналогична. Человек заполняет заявление на портале госуслуг, в течение дня его принимают, в течение трех дней назначают на регистрацию. Также в сообщении указывается, что именно необходимо предоставить заявителю при личном визите. Процедура предоставления услуги длится до 15 минут.
Сотрудники отдела утверждают, что с появлением такой возможности очереди в коридоре стали значительно меньше. Более 85 % получают услугу через портал госуслуг. Практика показывает, что не только молодые являются активными пользователями этого портала, но и люди преклонного возраста осваивают новые технологии. К тому же в приемной есть монитор, где показана подробная инструкция по использованию сайта.
Также специалист, оказывающий услугу предоставления справки об отсутствии (наличии) судимости, провела небольшой мастер-класс по созданию личного кабинета на портале заместителю председателя Общественного совета при ОМВД России по Динскому району Элеоноре Россошных.
Размер госпошлины при получении услуги через Интернет (скидка 30%):
- 1050 рублей (вместо 1500) за восстановление (при утрате, порче) российского паспорта;
- 210 рублей (вместо 300) при замене российского паспорта;
- 2450 рублей (вместо 3500) за оформление загранпаспорта нового поколения (10-летнего) для взрослых;
- 1050 рублей (вместо 1500) за оформление загранпаспорта нового поколения (10-летнего) для несовершеннолетних детей до 14 лет;
- 1400 рублей (вместо 2000) за оформление загранпаспорта (5-летнего) для взрослых;
- 700 рублей (вместо 1000) за оформление загранпаспорта (5-летнего) для несовершеннолетних детей до 14 лет.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.
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