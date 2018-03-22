Госуслуги: получить или поменять паспорт проще и дешевле (видео)

Госуслуги: получить или поменять паспорт проще и дешевле (видео)
Сотрудники полиции рассказали о преимуществах использования портала госуслуг. Как получить паспорт через госуслуги.

Госуслуги: получить или поменять паспорт проще и дешевле (видео)

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Получить паспорт, справку об отсутствии (наличии) судимости стало гораздо проще. Сотрудники полиции Динского района подробно объяснили, в чем преимущества использования сайта госуслуг (www.gosuslugi.ru), и даже показали, как регистрироваться на нем.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России майор полиции Александр Гончаров рассказал, что с помощью Интернета любой гражданин может получить необходимую ему услугу не выходя из дома, в любое удобное ему время.

Вы получаете доступ ко всем услугам «Единого портала государственных муниципальных услуг», в том числе предоставляемых отделом МВД России по Динскому району. Очевидные преимущества: сокращение сроков предоставления услуг, заявителей принимают без ожидания в очереди, также снижаются финансовые издержки и исчезают бюрократические проволочки.
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России майор полиции Александр Гончаров.

При этом человеку лишь необходимо пройти регистрацию на вышеуказанном портале и получить код доступа. Далее он выбирает необходимую услугу и заполняет предложенную форму. После заполнения и обработки запрос направляется в соответствующее подразделение для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.

госуслуги

Ведущий специалист отдела по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД России по Динскому району Марина Волосач подробно разъяснила, в чем удобства получения или обмена внутреннего паспорта и заграничного (сроком на 5 лет).

Когда человек подал заявление, в ответ я отправляю ему сообщение о том, какие документы и фотографии ему необходимо предоставить. Также уведомляю о сроках, часах работы. Далее заявитель приходит и без очереди я его принимаю. Он предоставляет копии и оригиналы, я просматриваю, даю расписаться, на все это уходит всего несколько минут.
Ведущий специалист отдела по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД России по Динскому району Марина Волосач.

Преимуществ такого обращения несколько. Человеку не приходится часами находиться в очереди, да к тому же его минует процедура оплаты госпошлины через банк. То есть ранее в паспортном столе выдавали квитанцию на оплату госпошлины, человек шел в банк, после чего вновь возвращался обратно. Теперь же все это можно сделать не выходя из дома. После выбора необходимой услуги пользователю лишь стоит определиться с удобным способом оплаты: с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При этом будет действовать скидка 30 %.

Специалист объясняет, что таким образом существенно экономится время предоставления услуги. Если делать это в порядке живой очереди, человек заполняет анкету вручную, печатными буквами. В этом случае у него нет права на ошибку. Поставил неправильную букву – заполняй анкету заново.

Специалист-эксперт ОВМ ОМВД России по Динскому району Ксения Коваль рассказала, что процедура подачи заявления о снятии или постановке на регистрационный учет аналогична. Человек заполняет заявление на портале госуслуг, в течение дня его принимают, в течение трех дней назначают на регистрацию. Также в сообщении указывается, что именно необходимо предоставить заявителю при личном визите. Процедура предоставления услуги длится до 15 минут.

Сотрудники отдела утверждают, что с появлением такой возможности очереди в коридоре стали значительно меньше. Более 85 % получают услугу через портал госуслуг. Практика показывает, что не только молодые являются активными пользователями этого портала, но и люди преклонного возраста осваивают новые технологии. К тому же в приемной есть монитор, где показана подробная инструкция по использованию сайта.

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Также специалист, оказывающий услугу предоставления справки об отсутствии (наличии) судимости, провела небольшой мастер-класс по созданию личного кабинета на портале заместителю председателя Общественного совета при ОМВД России по Динскому району Элеоноре Россошных.

Размер госпошлины при получении услуги через Интернет (скидка 30%):

  • 1050 рублей (вместо 1500) за восстановление (при утрате, порче) российского паспорта;
  • 210 рублей (вместо 300) при замене российского паспорта;
  • 2450 рублей (вместо 3500) за оформление загранпаспорта нового поколения (10-летнего) для взрослых;
  • 1050 рублей (вместо 1500) за оформление загранпаспорта нового поколения (10-летнего) для несовершеннолетних детей до 14 лет;
  • 1400 рублей (вместо 2000) за оформление загранпаспорта (5-летнего) для взрослых;
  • 700 рублей (вместо 1000) за оформление загранпаспорта (5-летнего) для несовершеннолетних детей до 14 лет.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.



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