Готовим машину к холодам. Советы эксперта

Совсем скоро наступит зима, и хоть на Кубани она не такая морозная и снежная, как во многих других регионах, машину к этому периоду готовить надо однозначно. Как это сделать и о чем следует побеспокоиться до наступления минусовых температур, нам рассказал администратор автомагазина «Остапенко» Владимир Тупикин.

Поменять летние шины на зимние

Это рекомендуется сделать в первую очередь при понижении температуры воздуха до +7 градусов. Оставаться на летних шинах небезопасно, при температуре воздуха +7±5 резина теряет сцепление с дорогой и становится грубее. Заморозки на грунте ночью образуют небольшую ледяную корку на асфальте, а значит, утром, по пути на работу, ваше авто может просто занести на повороте, и вы потеряете управление.

Проверьте аккумуляторную батарею

Это обязательно нужно сделать перед похолоданием и в случае необходимости обслужить аккумуляторную батарею. Если АКБ не поддается заряду, желательно ее заменить на новую.

От способности аккумуляторной батареи провернуть с помощью стартера холодный двигатель с маслом зависит, сможете ли вы завести ваше авто утром.

Примечательно, если некоторые неисправности системы зажигания летом можно устранить в два счета, зимой с этим же придется повозиться. Поэтому, готовя своего железного коня к холодам, обратите на это внимание. Так, например, обязательно проверьте свечи зажигания.

«Незамерзайка»

Незамерзающая зимняя жидкость бачка омывателя тоже является необходимым атрибутом. Это довольно недорогой товар, но очень необходимый. Безопасность вождения напрямую зависит от того, насколько хорош обзор у водителя. А чтобы он был хорошим, нужно следить за чистотой автомобильных стекол. В теплое время года эту задачу выполняет летняя жидкость бачка омывателя, а вот при низких температурах она уже не справляется, поэтому обязательно приобретите «незамерзайку» перед наступлением холодов.

Прочие аксессуары

Щетки-скребки, зимние накидки на сиденья с подогревом и меховые – это все создано для комфорта современного водителя. Планируете дальние поездки? Приобретите автомобильные электрочайники, кипятильники и термокружки, тепловентиляторы.

Если вы собираетесь в заснеженные края, например, в Лаго-Наки или на Домбай, можно купить такие приспособления, как цепи на колеса.

Кроме того, в автомагазинах для холодного времени года в ассортименте имеется зимняя автохимия, такая как размораживатели замков и стекол, силиконовые смазки для уплотнителей дверей, антигели для дизельного топлива и антизапотеватели для стекол.



