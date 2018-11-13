Готовы ли поселения Динского района к снегу и гололеду?

Сегодняшней ночью на территории Динского района выпал первый снег. Кто-то с самого утра злился, прогревая машину и очищая стекла, ведь еще не успел «переобуться» к зиме. Другие же, наоборот, как малые дети радовались снегу.

Готов ли наш район к приходу настоящей зимы? Обеспечат ли власти безопасность на дорогах и тротуарах в случае гололеда и осадков? Именно это «РВС» и выясняла у глав поселений. И вот что они нам ответили на это.

Глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов: «Снега выпало очень мало. Всю ночь дежурили. У нас есть спецтехника: автогрейдер, МТЗ 82, пескоразбрасыватель, в наличии соляно-песчаная смесь. Утром посыпали некоторые перекрестки по мере необходимости. К зиме мы полностью готовы».

Глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко: «К зиме мы готовы. Договор на обработку дорог заключен с ДРСУ-1. В бюджете заложено 100 тысяч рублей на эти цели. У МУП «Родное подворье» в наличии 3 трактора-экскаватора. При надобности агрофирма «Луч» и компания Bonduelle предоставят по грейдеру.

Глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов: «Функция уборки снега возложена на Мичуринское ЖКХ. Песчано-соляная смесь — в достаточном количестве: больше 20 кубов. У нас заключены договора с предприятиями, имеющими дорожную технику. Краевая трасса находится в ведомстве ДРСУ-1.

К зиме мы готовы. Графики дежурств составлены и специалисты готовы в случае необходимости выйти на расчистку дорог».

Глава Нововеликовского сельского поселения Галина Кова: «К зиме мы готовы. Котельные запущены, везде тепло. Соляно-песчаная смесь есть в достаточном количестве. Заключены договоры с предпринимателями, у которых есть грейдеры.

Сегодня сотрудники МУП «ЖКХ» по дорогам местного значения вручную раскидывали смесь, так как снегопад небольшой».

Глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман: «К зиме готовы. Во все учреждения подается тепло. Соляно-песчаная смесь в наличии. Техникой мы укомплектованы: 1 трактор-экскаватор, 3 МТЗ, 1 грейдер. Также заключены договоры с предприятиями, которые в случае необходимости предоставят технику».

Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов: «Работаем в штатном режиме. Все готово к зиме. У нас в наличии 2 трактора и 1 грейдер. Соляно-песчаная смесь заготовлена в достаточном количестве. Сегодня с 5.30 утра рабочие были на линии. Подсыпали как проезжую часть, так и тротуары. Тепло стабильно подается во все объекты».

Глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник: «Поселение готово к зимнему периоду. Все работает в штатном режиме».

Журналист связалась с руководителем службы содержания дорог НАО ДСУ-1 Индаром Мельгошем, который рассказал о готовности предприятия к зимнему периоду: «На 95 % заготовлены противогололедные материалы. По Динскому району работают 9 комбинированных дорожных машин, 2 экскаватора-погрузчика, 2 автогрейдера, 3 МТЗ с лопатами. Штат сотрудников — 15 человек.

Сегодня находимся в дежурном режиме из-за непогоды. Официально он начинается с 15 ноября, но в этом году природа внесла свои коррективы».