Грабителей нашли за час: продолжение истории с украденным телефоном

После публикации информации о том, что динчанин с подельником украли телефон у краснодарской девушки, в социальные сети «РВС» написала пострадавшая. Девушка рассказала, как оперативно сработали правоохранительные органы.

– Сотрудники полиции приехали через три минуты после моего звонка. Стали ездить по району, отправили пеший патруль. Часа не прошло, как они нашли тех парней, что украли у меня телефон. Я такого никак не ожидала. Прошло два дня, дело уже передано в суд. Телефон мне вернули. На меня выходили родственники одного из парней, просили забрать заявление, но сделать это уже нельзя.

По словам девушки, грабителей было трое. Поймали двоих. Но именно тот, кто украл телефон, не пойман.

В социальных сетях «РВС» жители прозвали грабителей неудачниками, которые из-за такой мелочи, как телефон, испортили себе жизнь.

Напомним, за содеянное молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.