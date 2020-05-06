Град в Динском районе. Как это было (видео)

5 мая 2020 года около 15 часов дня в станице Динской прошел сильный град.

Подписчики «РВС» сообщают, что такой стихии не было давно. Но он шел стороной, часть населенного пункта накрыло лишь проливным дождем.

Затронули осадки с градом и Пластуновскую, Новотитаровскую, Агроном. А вот Васюринскую, Старомышастовскую и Нововеличковскую ненастье обошло стороной, по словам местных жителей.

Владельцы теплиц отметили, что их сооружения выдержали град и не пострадали.

А вот огородники, чьи растения растут в открытом грунте, пожаловались на то, что пострадала рассада. В некоторых местах осадками сбило зеленые сливы, вишню, сообщают люди.