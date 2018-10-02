Град в Динском районе: повалило деревья, выбиты кирпичи из стен
2 октября стихия разгулялась в Динском районе не на шутку. Сильный град прошел в Новотитаровской, Первореченском, Красносельском, Старомышастовской. Об этом «РВС» сообщили подписчики соцсетей.
«Попала под этот град! Стекла побило, страха натерпелась. Жуть!» «В Новотитаровской прошел ураган! Деревья повалило, часть стены просто выпала. Ужас!». «В Красносельском тоже прошел сильный ливень и град, но не такой крупный!». «Никогда раньше не видела, чтобы в октябре прошел такой град!».
Уже ясно, что стихия нанесла ущерб постройкам, садам, автомобилям. Но какой именно — будет известно позже.
Как сообщает пресс-служба администрации Динского района на территории нескольких поселений произошли аварийные отключения электроэнергии. Сейчас ведутся восстановительные работы. Задействованы все аварийные службы.
Уважаемые жители Динского района! Если Ваши постройки, дома, сооружения или другое имущество было повреждено стихией и вам требуется помощь, звоните на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Динского района по тел: 8(86162)6-12-01.
Комментарии
Этот дождик, показал администрации, куда нужно смотреть. Это не град кирпичи выбивал, это состояние зданий такое.
По улице Красной, на углу Динск Сити (первый этаж сбербанка), лужа через Красноармейскую не перейдешь, Красная/Пролетарская на светофоре тоже лужа, не перейдешь и так далее по красной, не знаю, но наверное так всё на месте и стоит, парекресток Шевченко/Красная там всегда возле светофора на тротуаре лужа огромная была, Красная/Кирова.
Администрация пешком не ходит, им плевать, они только перед выборами обещалки открывают.