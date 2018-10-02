Град в Динском районе: повалило деревья, выбиты кирпичи из стен

2 октября стихия разгулялась в Динском районе не на шутку. Сильный град прошел в Новотитаровской, Первореченском, Красносельском, Старомышастовской. Об этом «РВС» сообщили подписчики соцсетей.





«Попала под этот град! Стекла побило, страха натерпелась. Жуть!» «В Новотитаровской прошел ураган! Деревья повалило, часть стены просто выпала. Ужас!». «В Красносельском тоже прошел сильный ливень и град, но не такой крупный!». «Никогда раньше не видела, чтобы в октябре прошел такой град!».





Уже ясно, что стихия нанесла ущерб постройкам, садам, автомобилям. Но какой именно — будет известно позже.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района на территории нескольких поселений произошли аварийные отключения электроэнергии. Сейчас ведутся восстановительные работы. Задействованы все аварийные службы.

