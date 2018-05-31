График доставки пенсий в июньские праздничные дни

День России отмечается 12 июня и выпадает в 2018 году на вторник, который становится выходным. В связи с этим ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи, филиалом ФГУП «Почта России», организовали следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодарском крае:

2 июня будут произведены выплаты за 3,4 июня;

5 июня — за 5 июня;

6 июня — за 6 июня;

7 июня — за 7,8 июня;

8 июня — за 9, 10 июня;

11 июня — за 11, 12 июня.

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки в отделениях почтовой связи.

При доставке пенсии через кредитную организацию дата доставки не устанавливается. Обычно суммы пенсий в кредитные организации перечисляются с 12 числа.

Так как 12 июня 2018 года будет выходным днем – то перечисление денежных средств для доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) начнется с 13 июня 2018 года.