График отключений электричества по Динскому району на октябрь

ст. Новотитаровская

04.10.2019

8.00-17.00

Ул. 8 Марта, ул. Южная, ул. Королева, ул. Солнечная,ул. Кутузова, пер. Кутузова, ул. Толстого

(НТ7-569).





07.10.2019

8.00-17.00

Ул. Крупской, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (Т5-335).





09.10.2019

8.00-17.00

Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул.Сельская, ул. Советская (Т1-931), ул. Черноморская, ул. Заречная, ул. Тельмана, ул. Кузнечная, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, пер. Светлый, ул. Советская, пер. Геологов, ул. Кирова, ул. Почтовая, ул. Р. Люксембург, ул. Луначарского, ул. Сельская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров, ул. Набережная (ВЛ-10кВ НТ-3).





10.10.2019

8.00-17.00

Ул. Восточная, ул. Привокзальная, ул. Школьная (НТ7-942), ул. Черноморская, ул. Заречная,ул. Тельмана,ул. Кузнечная, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, пер. Светлый, ул. Советская, пер. Геологов, ул. Кирова, ул. Почтовая, ул. Р. Люксембург, ул. Луначарского, ул. Сельская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров, ул. Набережная (ВЛ-10кВ НТ-3), ул. Степная, ул. Чкалова, ул. Шевченко (ВЛ-10кВ НВ-5).





11.10.2019

8.00-17.00

Ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, ул. Толстого (Т1-163).





14.10.2019

8.00-17.00

Ейское шоссе, ул. Луначарского, ул. Энгельса, пер. Новотитаровский, пер. Ленина (НТ7-942).





17.10.2019

8.00-17.00

Ул. Крупской, ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, ул. Ейское шоссе, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Набережная (Т3-943), ул. 8 Марта, пер. Рождественский, пер. Юбилейный (Т1-1340).





18.10.2019

8.00-17.00

Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (Т1-931).





22.10.2019

8.00-17.00

Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (Т5-334), х. Белевцы, х. Карла Маркса (ТТ5-369).





24.10.2019

8.00-17.00

Ул. Заречная (ТТ5-478).





25.10.2019

8.00-17.00

Ул. Выгонная (НВ7-565)





пос. Найдорф

03.10.2019

8.00-17.00

Ул. Короткая (БП7-981).





с. Первореченское

04.10.2019

8.00-17.00

Ул. Ленина, ул. Садовая (НС10-4-146).





22.10.2019

8.00-17.00

Ул. Кирпичная (НС10-4-1159).





х. Карла Маркса

07.10.2019

8.00-17.00

Ул. Южная (ТТ5-377).





с. Красносельское

08.10.2019

8.00-17.00

Ул. Замышевского (НС19-3-67).





25.10.2019

8.00-17.00

Мкр-н Молодежный, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Гагарина, ул. Длинная, микр. Светлый (НС19-3-62).





28.10.2019

8.00-17.00

Мкр. Светлый (НС19-3-1005).





29.10.2019

8.00-17.00

Ул. Кирова, ул. Крижжановского (НС19-3-1102).





пос. Агроном

09.10.2019

8.00-17.00

Ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Курганная, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Динская,пер.Динской,ул.

Широкая,пер. Дружбы (АГ-5)





14.10.2019

8.00-17.00

Ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная (АГР3-1157).





23.10.2019

8.00-17.00

Пер. Российский, ул. Молодежная (АГР3-286).





ст. Пластуновская

11.10.2019

8.00-17.00

Ул. Зеленая, ул. Крыловская, ул. Кубанская, ул. Платнировская, ул. Пролетарская, ул. Широкая (ПЛ4-179).





30.10.2019

8.00-17.00

Ул. Динская, ул. Казачья, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Ленингрдская, ул. Мира, ул. Солдатская, ул. Чернышевского, ул. Шевченко (ПЛ5-212).





ст. Старомышастовская

14.10.2019

8.00-17.00

Ул. Базарная, Береговая, Кооперативная, Красная, Пушкина, Шевченко (СТМ3-439).





18.10.2019

8.00-17.00

Ул. Сады Южные (СТМ7-423).





ст. Динская

08.10.2019

8.00-17.00

Пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская

(АГ11-16, АГ11-18).





15.10.2019

8.00-17.00

Ул. Солнечная (дачи), ул. Васильковая (дачи), ул. Тополиная (дачи), ул. Абрикосовая (дачи), ул. Светлая (дачи), ул. Ягодная (дачи), ул. Малиновая (дачи), ул.Зеленая (дачи), ул. Цветочная (дачи), ул. Вишневая (дачи), ул. Веселая (дачи), ул. Лазурная (дачи) (ПЛ9-1084), ул. Железнодорожная, ул. Революционная, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Станичная, пер. Чернышевского, пер. Первомайский, ул. Широкая, ул. Красная, пер. Некрасова, ул. Хлеборобная, ул. Береговая, пер. П. Морозова, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Российская, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Крестьянская, ул. Сельская, ул. Краснодарская, ул. Лермонтова, ул. Автомобилистов, ул. Офицерская, пер. Кошевого, ул. Речная, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Заводская, пер. Заводской, пер. Победы, ул. Чапаева, пер. Фадеева, пер. Ворошилова, ул. Короткая, ул. 70лет Октября (ВЛ-10кВ ДН-12).





21.10.2019

8.00-17.00

Пер. Космодемьянской, пер. Чкалова, ул. Динская, ул. Коммунальная, ул. Краснодарская, ул. Первомайская, ул. Революционная, ул. Садовая (Д2-14).





24.10.2019

8.00-17.00

Ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, пер. Красный, ул. Красная, ул. Комсомольская (Д3-27).





28.10.2019

8.00-17.00

Ул. Революционная, ул. Первомайская, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Динская, пер. Тюленина, ул. Краснодарская, ул. Коммунальная, пер. У. Громовой, пер. Л. Шевцовой, пер. Некрасова ,ул. Кирпичная (Д2-6).





29.10.2019

8.00-17.00

Пер. Фадеева, ул. Железнодорожная, Революционная, Садовая, Чапаева, Красная (АГ13-289).





ст. Нововеличковская

16.10.2019

8.00-17.00

Ул. Нижняя, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Ровная, ул. Красная, ул. Пролетарская, пер. Лоза (НВ9-958).





21.10.2019

8.00-17.00

Ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Выгонная (НВ4-957).





31.10.2019

8.00-17.00

Ул. Красноармейская, Курганная, Пролетарская (НВ9-594).





пос. Вишняки

23.10.2019

8.00-17.00

Ул. Краснодарская (АГР2-124).





ст. Васюринская

10.10.2019

8.00-17.00

Ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина (ВС3-628).





16.10.2019

8.00-17.00

Ул. Ульяновская, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Интернациональная, ул. Луначарского (ВС3-624).





30.10.2019

8.00-17.00

Ул. Западная, Ленина, Московская, Северная (ВС2-681).





31.10.2019

8.00-17.00

Ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Новая, ул. Железнодорожная (ВС1-606).

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).