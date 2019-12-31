График отключений электричества в Динском районе на январь 2020 года

График плановых отключений электроэнергии на январь 2020 года по Динскому РЭС.

Ст. Новотитаровская

9.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург.

Устранение жалоб.

10.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская.

Устранение жалоб.

15.01.2020, 9.00-17.00

Ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, Толстого.

Устранение жалоб.

Ст. Васюринская

20.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Западная, Ленина, Московская, Северная, ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина

Устранение жалоб.

28.01.2020, 9.00-17.00

ул. Ивко, Суворова.

Устранение жалоб.

29.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Восточная, ул. Новая, ул. Железнодорожная.

Устранение жалоб.

Ст. Динская

10.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Новая.

Устранение жалоб.

15.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Хлеборобная, ул. Октябрьская, ул. Красная, пер. Морозовой.

Реконструкция.

17.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Широкая, Коммунальная, Первомайская, пер. Дубинина.

Устранение жалоб.

21.01.2020, 9.00-17.00

Пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская.

Устранение жалоб.

22.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Красная, ул. Калинина.

Устранение жалоб.

22.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Хлеборобная, ул. Октябрьская, ул. Красная, пер. Морозовой.

Реконструкция.

23.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Гоголя.

Устранение жалоб.

24.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Короткая.

Устранение жалоб.

Пос. Кочетинский

16.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Динская.

Устранение жалоб.

Ст. Старомышастовская

16.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Ленина, Карла Маркса, Крупской.

Устранение жалоб.

30.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Набережная.

Устранение жалоб.

Ст. Нововеличковская

14.01.2020, 9.00-17.00

ул. Советская, Энгельса.

Устранение жалоб.

31.01.2020, 9.00-17.00

Ул.Перовского, Пионерская, Д. Бедного, Плеханова, Пролетарская, Октябрьская, Петровского, Кавказская.

Устранение жалоб.

Ст. Воронцовская

14.01.2020, 9.00-17.00

Ул. Краснодарская, Ровная, Колхозная, Крайняя.

Устранение жалоб.

Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).