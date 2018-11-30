График отключений электроэнергии по району на декабрь
Станица Новотитаровская
ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").
24 декабря 2018
8.00-17.00
замена опор, ТО ВЛ-0,4кВ.
ул. 50 лет Победы, ул. Суворова (ВЛ-0,4кВ "ТТ2-387")
25 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
Пер. Заречный, пер. Прямой, ул. Белевцы, ул. Гоголя, ул. Заречная, ул. Крайняя, ул. Ленина, ул. Нисельстрой, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Южная, х. Белевцы, х. К. Маркса, х. Осечки (ВЛ-10кВ "НТ-8")
17 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Сельская (ВЛ-0,4кВ "Т1-355")
18 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341")
7 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
ул. Луначарского, ул. Прогонная, ул. Широкая (ВЛ-0,4кВ "НТ7-349")
5 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
Станица Динская
ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16")
21 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
ул. Индустриальная, ул. Короткая, ул. Красная (ВЛ-0,4кВ "Л-1" от ТП-10/0,4кВ "ДН12-103")
11 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
ул. Садовая, пер. Железнодорожный, пер. Краснодарский, ул. Краснодарская (ВЛ-0,4кВ "АГ13-281")
14 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей
ул. Кирова, пер. Жукова, ул. Станичная, ул. Красная, ул. Комсомольская ул. Чапаева, ул.
Пластуновская (ВЛ-0,4кВ "Д3-31")
12 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ,обрезка ДКР.
Пер. Добровольского, пер. Кольцова, ул. Береговая (ВЛ-0,4кВ "Д3-26")
20 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
ул. Береговая, ул. Корткая, ул. Комсомольская, ул. Широкая (ВЛ-0,4кВ "ДН12-107")
10 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
Пер. Заводской, пер. Кошевого, ул. Заводская (ВЛ-0,4кВ "ДН12-111")
10 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
ул. Кочетинская, ул. Украинская, ул. Тельмана. пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Пушкина, пер.
Пушкина (ВЛ-0,4кВ "АГ11-20")
11 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
Станица Пластуновская
Ж/Д вокзал, ул. Линейная, ул. Кузнечная, ул. Октябрьская, ул. Кубанская, ул. Красная, ул. Зеленая, ул. Вокзальная, ул. Механизаторов, ул. Гоголя, ул. Платнировская, ул. Пушкина, ул. Степная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ4-264")
19 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270")
6 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
ул. Исполкомовская, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Ленина, ул. Морозова (ВЛ-0,4кВ "ПЛ5-205")
13 декабря 2018
8.00-17.00
По жалобам потребителей.
Станица Васюринская
ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Чапаева (ВЛ-0,4кВ "ВС1-654")
3 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Чапаева, ул. Редутская, ул. Спартаковская, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная (ВЛ-0,4кВ "ВС1-604")
6 декабря 2018
8.00-17.00
ТО ВЛ, обрезка ДКР.
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