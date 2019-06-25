График отключений электроэнергии по району на июль 2019

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей, и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52.

ст. Пластуновская

3 июля с 8.00 до 17.00





ул. Динская, ул. Исполкомовская, ул. Калинина





11 июля с 8.00 до 17.00





ул. Кубанская,ул. Широкая,ул. Солдатская,ул. Шевченко,ул. Калинина,пер. Калинина,ул. Пушкина,ул. Динская,ул. Ленина





12 июля с 8.00 до 17.00





ул. Динская, ул.Казачья, ул.Калинина, ул.Комсомольская, ул.Ленингрдская, ул.Мира, ул.Солдатская, ул.Чернышевского, ул.Шевченко





16 июля с 8.00 до 17.00





ул. Верхненабережная, ул. Ленина





18 июля с 8.00 до 17.00





ул. Степнаяул. Степнаяул. Степная





с. Красносельское





5 июля с 8.00 до 17.00





ул. Замышевского









8-12 июля с 8.00 до 17.00





микр. Молодежный,ул. Октябрьская,ул. Кирова,ул. Молодежная,ул. Садовая,ул. Шевченко,ул. Юбилейная,ул. Комарова,ул. Гагарина,ул. Длинная,ул. Набережная,ул. Пушкина,микр Пушкина,ул. Береговая,ул. Заречная,ул. Горького,ул. Школьная,ул. Мира, ул. Гоголя,ул. Замашевского,микр. Светлый,ул. Ленина,ул. Новая,ул. Советская, ул. Кржижановского,ул. Владимирова





22 июля с 8.00 до 17.00





микр. Молодежный,ул. Молодежная,ул. Октябрьская,ул. Садовая,ул. Шевченко,ул. Гагарина,ул. Длинная,микр. Светлый









ст. Новотитаровская





1 июля с 8.00 до 17.00





ул.Советская ул.Почтовая ул.Революционная





2 июля с 8.00 до 17.00





х. Белевцы, х. Карла Маркса





5 июля с 8.00 до 17.00





ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р.Люксембург, ул.Сельская, ул.Советская





9 июля с 8.00 до 17.00





ул. 8-е марта, пер.Кутузова, ул.Кутузова, Толстого





10 июля с 8.00 до 17.00





ул. Широкая,ул. Прогонная,ул. Энгельса,ул. Первомайская,ул. Кузнечная,ул. Краснодарская,ул. Кирова,ул. Р.Люксембург,ул. Октябрьская,ул. Степная,ул. Крайняя





пер.Малый, пер.Молодежный, ул.Восточная, ул.Заречная, ул.Кирова, ул.Кокинаки, ул.Коммунаров, ул.Крайняя, ул.Красноармейская, ул.Краснодарская, ул.Крупской, ул.Кузнечная, ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Набережная, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Прогонная, ул.Продольная, ул.Пролетарская, ул.Р.Люксембург, ул.Советская, ул.Степная, ул.Широкая, ул.Энгельса





16 июля с 8.00 до 17.00





ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Октябрьская





17 июля с 8.00 до 17.00





х. Белевцы, х. Карла Маркса





18 июля с 8.00 до 17.00





пер.Кочубея, ул.Выгонная, Сельская





22 июля с 8.00 до 17.00





ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная









23 июля с 8.00 до 17.00





ул. Крайняя, ул. Гоголя





24 июля с 8.00 до 17.00





х. Карла Маркса





29 июля с 8.00 до 17.00





ул. Октябрьская, ул. Продольная, ул. Восточная





31 июля с 8.00 до 17.00





ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург









ст. Старомышастовская





24 июля с 8.00 до 17.00





ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Шевченко





пос. Найдорф





2 июля с 8.00 до 17.00





ул. Красная, Студенческая, Цветочная, Школьная, Юности





пос. Зарождение





2 июля с 8.00 до 17.00





ул. Садовая, Центральная





ст. Васюринская





3 июля с 8.00 до 17.00





ул.Луначарского, Ленина, выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская, К.Маркса









9 июля с 8.00 до 17.00





ул. Восточная, Гоголя, Железнодорожная, Ивко, Интернациональная, Калинина, Ленина, Луначарского, Редутская





16 июля с 8.00 до 17.00





ул. Запорожская, ул. Карла Маркса, ул. Кропоткина, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Спартаковская









17 июля с 8.00 до 17.00





ул. Кропоткина,ул. Садовая,ул. Гоголя,ул. Запорожская,ул. К.Маркса,ул. Восточная,ул. Спартаковская,ул. Интернациональная,ул. Калинина,ул. Луначарского,ул. Северная





23 июля с 8.00 до 17.00





ул. Р.Люксембург,ул. Красноармейская,ул. Ленина,ул. Московская,ул. Суворова,ул. Северная,ул. Новая,ул. Железнодорожная





25 июля с 8.00 до 17.00





ул. Кропоткина,ул. Садовая,ул. Луначарского,ул. Запорожская,ул. К.Маркса,ул. Интернациональная,ул. Калинина









ст. Динская





1 июля с 8.00 до 17.00





пер. Фадеева, ул. Железнодорожная, Красная, Революционная, Садовая, Чапаева





4 июля с 8.00 до 17.00





пер. З-Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная





ул. Железнодорожная,ул. Революционная,ул. Комсомольская,ул. Первомайская,ул. Станичная,пер. Чернышевского,пер. Первомайский,ул. Широкая,ул. Красная,пер. Некрасова,ул. Хлеборобная,ул. Береговая,пер. П-Морозова,ул. Кирова,ул. Октябрьская,ул. Индустриальная,ул. Российская,ул. Лесная,ул. Солнечная,ул. Тенистая,ул. Центральная,ул. Ломоносова,ул. Крестьянская,ул. Сельская,ул. Краснодарская,ул. Лермонтова,ул. Автомобилистов,ул. Офицерская,пер. Кошевого,ул. Речная,ул. Московская,ул. Луначарского,ул. Шевченко,ул. Ленина,ул. Заводская,пер. Заводской,пер. Победы,ул. Чапаева,пер. Фадеева,пер. Ворошилова,ул. Короткая,ул. 70лет Октября









8 июля с 8.00 до 17.00





ул. Железнодорожная





10 июля с 8.00 до 17.00





ул. Кубанская,ул. Линейная,ул. Новая,ул. Кирова,пер. Красный,ул. Красная,ул. Комсомольская,ул. Чапаева





11 июля с 8.00 до 17.00





пер.Жлобы, пер.Украинский, ул.Восточная, ул.Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская









24 июля с 8.00 до 17.00





пер. Маяковского, Новая, Октябрьская, Пластуновская





пос. Агроном





9 июля с 8.00 до 17.00





пер. Вишневый, пер. Школьный, ул. Береговая, ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Центральная





ст. Нововеличковская





15 июля с 8.00 до 17.00





ул. Широкая, ул. Курганная, ул. Красноармейская, ул. Пионерская, ул. Д.Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Бежко, ул. Луначарского, ул. Краснодарская, ул. Городская, ул. Садовая





17 июля с 8.00 до 17.00





ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная





22 июля с 8.00 до 17.00





ул. Шевченко,ул. Веселая,ул. Короткая,ул. Северная,ул. Седина,ул. Заречная,ул. Чапаева,ул. Пролетарская,ул. Красная,ул. Виноградная





24 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00





ул.День Победы, ул. Казачья, ул. Красная, ул. Толстого, ул. Шевченко, ул. Энгельса





26 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00





ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Степная, ул. Хмельницкого





29 июля с 8.00 до 17.00





пер. Вишневский, пер. Вольный, пер.Первомайский, пер.Речной, пер. Тихий, пер. Черкасский, ул.Виноградная, ул.Казачья, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул.Красная, ул.Ленина, ул.Пушкина, ул.Ровная, ул.Советская, ул.Шевченко













с. Первореченское





2 июля с 8.00 до 17.00





ул. Ленина, Новая, Светлая

ДСТ "Труд"





2 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00





ул.Солнечная ул.Веселая ул.Лазурная



