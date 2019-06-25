График отключений электроэнергии по району на июль 2019

График отключений электроэнергии по району на июль 2019

График отключений электроэнергии по району на июль 2019

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54 минуты назад Газета РВСГрафик отключений электричестваДинской районНовостиОтключение электричестваСвет

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей, и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52.

ст. Пластуновская

3 июля с 8.00 до 17.00


ул. Динская, ул. Исполкомовская, ул. Калинина


11 июля с 8.00 до 17.00


ул. Кубанская,ул. Широкая,ул. Солдатская,ул. Шевченко,ул. Калинина,пер. Калинина,ул. Пушкина,ул. Динская,ул. Ленина


12 июля с 8.00 до 17.00


ул. Динская, ул.Казачья, ул.Калинина, ул.Комсомольская, ул.Ленингрдская, ул.Мира, ул.Солдатская, ул.Чернышевского, ул.Шевченко


16 июля с 8.00 до 17.00


ул. Верхненабережная, ул. Ленина


18 июля с 8.00 до 17.00


ул. Степнаяул. Степнаяул. Степная


с. Красносельское


5 июля с 8.00 до 17.00


ул. Замышевского



8-12 июля с 8.00 до 17.00


микр. Молодежный,ул. Октябрьская,ул. Кирова,ул. Молодежная,ул. Садовая,ул. Шевченко,ул. Юбилейная,ул. Комарова,ул. Гагарина,ул. Длинная,ул. Набережная,ул. Пушкина,микр Пушкина,ул. Береговая,ул. Заречная,ул. Горького,ул. Школьная,ул. Мира, ул. Гоголя,ул. Замашевского,микр. Светлый,ул. Ленина,ул. Новая,ул. Советская, ул. Кржижановского,ул. Владимирова


22 июля с 8.00 до 17.00


микр. Молодежный,ул. Молодежная,ул. Октябрьская,ул. Садовая,ул. Шевченко,ул. Гагарина,ул. Длинная,микр. Светлый



ст. Новотитаровская


1 июля с 8.00 до 17.00


ул.Советская ул.Почтовая ул.Революционная


2 июля с 8.00 до 17.00


х. Белевцы, х. Карла Маркса


5 июля с 8.00 до 17.00


ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р.Люксембург, ул.Сельская, ул.Советская


9 июля с 8.00 до 17.00


ул. 8-е марта, пер.Кутузова, ул.Кутузова, Толстого


10 июля с 8.00 до 17.00


ул. Широкая,ул. Прогонная,ул. Энгельса,ул. Первомайская,ул. Кузнечная,ул. Краснодарская,ул. Кирова,ул. Р.Люксембург,ул. Октябрьская,ул. Степная,ул. Крайняя


пер.Малый, пер.Молодежный, ул.Восточная, ул.Заречная, ул.Кирова, ул.Кокинаки, ул.Коммунаров, ул.Крайняя, ул.Красноармейская, ул.Краснодарская, ул.Крупской, ул.Кузнечная, ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Набережная, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Прогонная, ул.Продольная, ул.Пролетарская, ул.Р.Люксембург, ул.Советская, ул.Степная, ул.Широкая, ул.Энгельса


16 июля с 8.00 до 17.00


ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Октябрьская


17 июля с 8.00 до 17.00


х. Белевцы, х. Карла Маркса


18 июля с 8.00 до 17.00


пер.Кочубея, ул.Выгонная, Сельская


22 июля с 8.00 до 17.00


ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная



23 июля с 8.00 до 17.00


ул. Крайняя, ул. Гоголя


24 июля с 8.00 до 17.00


х. Карла Маркса


29 июля с 8.00 до 17.00


ул. Октябрьская, ул. Продольная, ул. Восточная


31 июля с 8.00 до 17.00


ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург



ст. Старомышастовская


24 июля с 8.00 до 17.00


ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Советская, ул. Шевченко


пос. Найдорф


2 июля с 8.00 до 17.00


ул. Красная, Студенческая, Цветочная, Школьная, Юности


пос. Зарождение


2 июля с 8.00 до 17.00


ул. Садовая, Центральная


ст. Васюринская


3 июля с 8.00 до 17.00


ул.Луначарского, Ленина, выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская, К.Маркса



9 июля с 8.00 до 17.00


ул. Восточная, Гоголя, Железнодорожная, Ивко, Интернациональная, Калинина, Ленина, Луначарского, Редутская


16 июля с 8.00 до 17.00


ул. Запорожская, ул. Карла Маркса, ул. Кропоткина, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Спартаковская



17 июля с 8.00 до 17.00


ул. Кропоткина,ул. Садовая,ул. Гоголя,ул. Запорожская,ул. К.Маркса,ул. Восточная,ул. Спартаковская,ул. Интернациональная,ул. Калинина,ул. Луначарского,ул. Северная


23 июля с 8.00 до 17.00


ул. Р.Люксембург,ул. Красноармейская,ул. Ленина,ул. Московская,ул. Суворова,ул. Северная,ул. Новая,ул. Железнодорожная


25 июля с 8.00 до 17.00


ул. Кропоткина,ул. Садовая,ул. Луначарского,ул. Запорожская,ул. К.Маркса,ул. Интернациональная,ул. Калинина



ст. Динская


1 июля с 8.00 до 17.00


пер. Фадеева, ул. Железнодорожная, Красная, Революционная, Садовая, Чапаева


4 июля с 8.00 до 17.00


пер. З-Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная


ул. Железнодорожная,ул. Революционная,ул. Комсомольская,ул. Первомайская,ул. Станичная,пер. Чернышевского,пер. Первомайский,ул. Широкая,ул. Красная,пер. Некрасова,ул. Хлеборобная,ул. Береговая,пер. П-Морозова,ул. Кирова,ул. Октябрьская,ул. Индустриальная,ул. Российская,ул. Лесная,ул. Солнечная,ул. Тенистая,ул. Центральная,ул. Ломоносова,ул. Крестьянская,ул. Сельская,ул. Краснодарская,ул. Лермонтова,ул. Автомобилистов,ул. Офицерская,пер. Кошевого,ул. Речная,ул. Московская,ул. Луначарского,ул. Шевченко,ул. Ленина,ул. Заводская,пер. Заводской,пер. Победы,ул. Чапаева,пер. Фадеева,пер. Ворошилова,ул. Короткая,ул. 70лет Октября



8 июля с 8.00 до 17.00


ул. Железнодорожная


10 июля с 8.00 до 17.00


ул. Кубанская,ул. Линейная,ул. Новая,ул. Кирова,пер. Красный,ул. Красная,ул. Комсомольская,ул. Чапаева


11 июля с 8.00 до 17.00


пер.Жлобы, пер.Украинский, ул.Восточная, ул.Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская



24 июля с 8.00 до 17.00


пер. Маяковского, Новая, Октябрьская, Пластуновская


пос. Агроном


9 июля с 8.00 до 17.00


пер. Вишневый, пер. Школьный, ул. Береговая, ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. Центральная


ст. Нововеличковская


15 июля с 8.00 до 17.00


ул. Широкая, ул. Курганная, ул. Красноармейская, ул. Пионерская, ул. Д.Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Бежко, ул. Луначарского, ул. Краснодарская, ул. Городская, ул. Садовая


17 июля с 8.00 до 17.00


ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная


22 июля с 8.00 до 17.00


ул. Шевченко,ул. Веселая,ул. Короткая,ул. Северная,ул. Седина,ул. Заречная,ул. Чапаева,ул. Пролетарская,ул. Красная,ул. Виноградная


24 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00


ул.День Победы, ул. Казачья, ул. Красная, ул. Толстого, ул. Шевченко, ул. Энгельса


26 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00


ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Степная, ул. Хмельницкого


29 июля с 8.00 до 17.00


пер. Вишневский, пер. Вольный, пер.Первомайский, пер.Речной, пер. Тихий, пер. Черкасский, ул.Виноградная, ул.Казачья, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул.Красная, ул.Ленина, ул.Пушкина, ул.Ровная, ул.Советская, ул.Шевченко




с. Первореченское


2 июля с 8.00 до 17.00


ул. Ленина, Новая, Светлая

ДСТ "Труд"


2 июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00июля с 8.00 до 17.00


ул.Солнечная ул.Веселая ул.Лазурная


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