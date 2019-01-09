График отключений электроэнергии в Динском районе на январь
Ст. Новотитаровская
12.01.2019
8.00-17.00
Ул. Броварца, ул. Ейское шоссе, ул. Казачья, ул. Кубанская, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Солидарности, ул. Интернациональная (ВЛ-0,4кВ "НТ7-817").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
17.01.2019
8.00-17.00
Ул. 50 лет Победы, ул. Суворова (ВЛ-0,4кВ "ТТ2-387").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
22.01.2019
8.00-17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
29.01.2019
8.00-17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябрьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ст. Динская
15.01.2019
8.00-17.00
Ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Динской с/у.
Ст. Пластуновская
16.01.2019
8.00-17.00
Ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Пластуновский с/у.
Ст. Васюринская
24.01.2019
8.00-17.00
Ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Васюринский с/у.
30.01.2019
8.00-17.00
Ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Железнодорожная (ВЛ-0,4кВ "ВС1-611").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Васюринский с/у
Ст. Старомышастовская
23.01.2019
8.00-17.00
Ул. Горького, ул. Заречная, ул. Крупской, ул. Мичурина, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Фрунзе (ВЛ-0,4кВ "СТМ9-414").
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Старомышастовский с/у.
Все вопросы можно задать, позвонив по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.
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