График отключений электроэнергии в Динском районе на январь

График отключений электроэнергии в Динском районе на январь

График отключений электроэнергии в Динском районе на январь

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14 дней назад 2019Газета РВСГрафик отключений света в Динском районеДинской районНовостиОтключение светаЯнварь

Ст. Новотитаровская

12.01.2019

8.00-17.00

Ул. Броварца, ул. Ейское шоссе, ул. Казачья, ул. Кубанская, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Солидарности, ул. Интернациональная (ВЛ-0,4кВ "НТ7-817").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


17.01.2019

8.00-17.00

Ул. 50 лет Победы, ул. Суворова (ВЛ-0,4кВ "ТТ2-387").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


22.01.2019

8.00-17.00

Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


29.01.2019

8.00-17.00

Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябрьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ст. Динская

15.01.2019

8.00-17.00

Ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Динской с/у.


Ст. Пластуновская

16.01.2019

8.00-17.00

Ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Пластуновский с/у.


Ст. Васюринская

24.01.2019

8.00-17.00

Ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Васюринский с/у.


30.01.2019

8.00-17.00

Ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Железнодорожная (ВЛ-0,4кВ "ВС1-611").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Васюринский с/у


Ст. Старомышастовская

23.01.2019

8.00-17.00

Ул. Горького, ул. Заречная, ул. Крупской, ул. Мичурина, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Фрунзе (ВЛ-0,4кВ "СТМ9-414").

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Старомышастовский с/у.



Все вопросы можно задать, позвонив по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

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