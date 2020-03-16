График отключений газа в Динском районе с 16 по 20 марта
Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах:
Станица Динская
Улица Тельмана, 147
16-18 марта
16-17 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Клары Цеткин, 2
16-18 марта
16-17 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Калинина, 47
17-19 марта
17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Переулок Комарова, 1
18-19 марта
18-19 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Агроном
Улица Почтовая, 24
17-18 марта
17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Воронцовская
Улица Красная, 23
17-19 марта
17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
Улица Южгипрониисельстрой, 2
19-20 марта
19-20 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
20 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Комсомольская, 48
17-19 марта
17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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