График отключений газа в Динском районе с 16 по 20 марта

Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах:

Станица Динская

Улица Тельмана, 147

16-18 марта

16-17 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Улица Клары Цеткин, 2

16-18 марта

16-17 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Улица Калинина, 47

17-19 марта

17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Переулок Комарова, 1

18-19 марта

18-19 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Поселок Агроном

Улица Почтовая, 24

17-18 марта

17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Станица Воронцовская

Улица Красная, 23

17-19 марта

17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Станица Новотитаровская

Улица Южгипрониисельстрой, 2

19-20 марта

19-20 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

20 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





Станица Васюринская

Улица Комсомольская, 48

17-19 марта

17-18 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.