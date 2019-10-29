График отключения электричества в Динском районе на ноябрь

ст. Васюринская

6.11.2019

8.00-17.00

Ул. Ульяновская, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Интернациональная, ул. Луначарского (ВС3-624).

11.11.2019

8.00-17.00

ВЛ-10кВ ВС-1 (ул. Краснодарская, пер. Пушкина, ул. Пионерская, ул. Ставского, ул. Железнодорожная, ул. 31 Стр.дивизии, ул. Комсомольская, пер. Больничный, ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Западная, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Чапаева, ул. Кирпичная, ул. Кубанская, ул. Набережная, ул. Редутская, ул. Спартаковская, ул. Гоголя, ул. Интернациональная, ул. Калинина, пер. Ленина, ул. Суворова, ул. Чкалова, ул. Северная, ул. Новая),ул. Ивко, Суворова (ВС3-637).

15.11.2019

8.00-17.00

Ул. Западная, Ленина, Московская, Северная (ВС2-681).

28.11.2019

8.00-17.00

Ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Интернациональная,ул. Калинина (ВС3-628).





ст. Динская

5.11.2019

8.00-17.00

Пер. Жлобы, пер. Трудовой, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Тельмана (АГ11-16), ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Короткая (ДН12-106), пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская (АГ11-16, АГ11-18).

6.11.2019

8.00-17.00

ул. Тельмана (АГ11-20).

12.11.2019

8.00-17.00

ул. Кирпичная (Д4-37).

13.11.2019

8.00-17.00

ул. Линейная,ул. Новая,ул. Кирова,пер. Красный,ул. Красная,ул. Комсомольская (Д3-27).

18.11.2019

8.00-17.00

ул. Солнечная (дачи), ул. Васильковая (дачи), ул. Тополиная (дачи), ул. Абрикосовая (дачи), ул. Светлая (дачи),ул. Ягодная (дачи), ул. Малиновая (дачи), ул. Зеленая (дачи), ул. Цветочная

(дачи), ул. Вишневая (дачи), ул. Веселая (дачи), ул. Лазурная (дачи) (ПЛ9-1084).

21.11.2019

8.00-17.00

ул. Комарова, пер. Репина (АГ11-1256).

22.11.2019

8.00-17.00

ул. Первомайская (ДН12-105).

25.11.2019

8.00-17.00

ул. Красная (Д4-32).

26.11.2019

8.00-17.00

ул. Железнодорожная (АГ1-113).





ст. Нововеличковская

6.11.2019

8.00-17.00

ул. Красная, Чапаева, Вольная (БП7-528).





с. Первореченское

7.11.2019

8.00-17.00

ул. Ленина, Садовая (НС10-4-146).





ст. Новотитаровская

7.11.2019

8.00-17.00

ул. 8-е марта, пер Рождественский, пер. Юбилейный (Т1-

1340)

8.11.2019

8.00-17.00

ул. Крупской, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург (Т5-335), ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р.Люксембург, ул.Сельская, ул.Советская (Т1-931).

12.11.2019

8.00-17.00

х. Белевцы, х. Карла Маркса (ТТ5-369).

14.11.2019

8.00-17.00

ул. Кузнечная, Краснодарская, Степная (НТ5-941), ул. Восточная, Привокзальная, Школьная (НТ7-942).

18.11.2019

8.00-17.00

Ейское шоссе, ул. Луначарского, Энгельса, пер.

Новотитаровский, пер. Ленина (НТ7-942).

19.11.2019

8.00-17.00

ул. Крупской,ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, ул. Ейское шоссе, ул. Луначарского, ул. Ленина,ул. Набережная (Т3-943).

20.11.2019

8.00-17.00

ул. Привокзальная, Восточная, Школьная (НТ7-600)

22.11.2019

8.00-17.00

ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (Т5-334, Т1-355).

25.11.2019

8.00-17.00

ул. 8 марта, ул. Южная,ул. Королева, ул. Солнечная, ул. Кутузова, пер. Кутузова, ул. Толстого (НТ7-569).

26.11.2019

8.00-17.00

ул. Крупской, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (Т5-335).

27.11.2019

8.00-17.00

ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (Т1-931).





29.11.2019

8.00-17.00

ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, Толстого (Т1-163).





ст. Пластуновская

12.11.2019

8.00-17.00

ул. Гоголя, Кирова, Красная, Кузнечная, Ленина.

15.11.2019

8.00-17.00

ул. Зеленая, Крыловская, Кубанская, Платнировская, Пролетарская, Широкая (ПЛ4-179).

19.11.2019

8.00-17.00

ул. Красная (ПЛ4-1095п).





Дачи "Труд"

13.11.2019

8.00-17.00

ул. Тополиная, Абрикосовая, Малиновая, Светлая, Лазурная, Солнечная, Веселая, Зеленая, Вишневая, Ягодня, Цветочная, Ореховая (ПЛ9-239).





ст. Старомышастовская

20.11.2019

8.00-17.00

ул. Сады Южные (СТМ7-423)

28.11.2019

8.00-17.00

ул. Карла Маркса, Фурманова (СТМ9-418).

29.11.2019

8.00-17.00

ул. Северная (СТМ4-444)





с. Красносельское

21.11.2019

8.00-17.00

ул. Владимирова, Горького, Октябрьская (НС19-3-56).





п. Агроном

7.11.2019

8.00-17.00

ул. Садовая (АГР2-120).

11.11.2019

8.00-17.00

ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная (АГР3-1157).





пос. Кочетинский

27.11.2019

8.00-17.00

ул. Динская (АГ5-138).





пос. Украинский

8.11.2019

8.00-17.00

ул. Светлая (КЧ1-236).

«Горячая линия» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)





