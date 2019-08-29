График отключения электричества в Динском районе на сентябрь
Село Красносельское
03.09.2019
8.00-17.00
Мкр. Светлый (НС19-3-1005).
04.09.2019
8.00-17.00
Ул. Набережная, ул. Длинная (НС19-3-1186).
05.09.2019
8.00-17.00
Ул. Октябрьская, ул. Владимирова.
06.09.2019
8.00-17.00
Ул. Пушкина.
23.09.2019
8.00-17.00
Микр. Молодежный,ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая,ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, микр. Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, микр. Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Кржижановского, ул. Владимирова.
24.09.2019
8.00-17.00
Микр. Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, микр Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, микр. Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Кржижановского, ул.Владимирова.
Станица Новотитаровская
05.09.2019
8.00-17.00
Пер. Геологов, ул. Красноармейская.
06.09.2019
8.00-17.00
Ул. Луначарского, ул. Розы Люксембург, ул. Набережная, ул. Леваневского.
10.09.2019
8.00-17.00
Ул. Луначарского, ул. Розы Люксембург, ул. Леваневского.
12.09.2019
8.00-17.00
Ул. Заречная.
16.09.2019
8.00-17.00
Ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, ул.Толстого.
17.09.2019
8.00-17.00
Ул. Степная, ул. Калинина.
19.09.2019
8.00-17.00
Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Розы Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская.
20.09.2019
8.00-17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Розы Люксембург.
25.09.2019
8.00-17.00
Пер. Малый, пер. Молодежный,ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Кокинаки, ул. Коммунаров, ул. Крайняя, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Крупской, .Кузнечная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Почтовая, ул. Прогонная, ул. Продольная, ул. Пролетарская, ул. Розы Люксембург, ул. Советская, ул. Степная, ул. Широкая, ул. Энгельса.
26.09.2019
8.00-17.00
Ул. Чкалова, ул. Шевченко, ул. Коммунаров, ул. Дзержинского, ул. 8-е марта, пер. Рождественский, пер. Юбилейный.
27.09.2019
8.00-17.00
ул. Ленина, Октябрьская, Привокзальная
Станица Старомышастовская
06.09.2019
8.00-17.00
Ул. Ленина, ул. Крупской, ул. Карла Маркса.
09.09.2019
8.00-17.00
Ул. Сады Южные, ул. Вознесенская, ул. Славы, ул. Левадная.
13.09.2019
8.00-17.00
Ул. Интернациональная, ул. Солидарности, ул. Ломоносова.
Станица Динская
09.09.2019
8.00-17.00
Ул. Дружбы, ул. Суворова.
10.09.2019
8.00-17.00
Ул. Комсомольская, ул. Гоголя.
12.09.2019
8.00-17.00
Пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, ул. Кочетинская, ул. Трудовая, ул. Украинская.
16.09.2019
8.00-17.00
Ул. Гоголя, пер. Дружбы, пер. Мызгина, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Новая.
18.09.2019
8.00-17.00
Ул. Железнодорожная.
19.09.2019
8.00-17.00
Ул. Кочетинская, пер. Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Заречная, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Казачья, ул. Кольцевая, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Клары Цеткин, ул. Горького, ул. Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер. Светлый, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова.
20.09.2019
8.00-17.00
Ул. Кочетинская, пер. Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Заречная, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Казачья, ул. Кольцевая, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Клары Цеткин, ул. Горького, ул. Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер. Светлый, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова.
23.09.2019
8.00-17.00
Ул. Железнодорожная, ул. Революционная, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Станичная, пер. Чернышевского, пер. Первомайский, ул. Широкая, ул. Красная, пер. Некрасова, ул. Хлеборобная,ул. Береговая, пер. П. Морозова, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Российская, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Крестьянская, ул. Сельская, ул. Краснодарская, ул. Лермонтова, ул. Автомобилистов, ул. Офицерская, пер. Кошевого, ул. Речная, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Заводская, пер. Заводской, пер. Победы, ул. Чапаева, пер. Фадеева, пер. Ворошилова, ул. Короткая, ул. 70лет Октября.
ДСНТ "Труд"
30.09.2019
8.00-17.00
Ул. Солнечная (дачи), ул. Васильковая (дачи), ул. Тополиная (дачи), ул. Абрикосовая (дачи), ул. Светлая (дачи), ул. Ягодная (дачи), ул. Малиновая (дачи), ул. Зеленая (дачи), ул. Цветочная (дачи), ул. Вишневая (дачи), ул. Веселая (дачи), ул. Лазурная (дачи).
Станица Пластуновская
10.09.2019
8.00-17.00
Ул. Морозова, ул. Динская, ул. Калинина, ул. Исполкомовская.
11.09.2019
8.00-17.00
Ул. Пролетарская.
12.09.2019
8.00-17.00
Ул. Ленина, ул. Зеленая.
13.09.2019
8.00-17.00
Ул. Морозова, ул. Шевченко.
17.09.2019
8.00-17.00
Ул. Красная.
Станица Васюринская
11.09.2019
8.00-17.00
Ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская,ул. К. Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина.
13.09.2019
8.00-17.00
Ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Новая, ул. Железнодорожная.
18.09.2019
8.00-17.00
Ул. Интернациональная, ул. Западная, ул. Пролетарская, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Выгонная, ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Запорожская, ул. К. Маркса.
24.09.2019
8.00-17.00
Ул. Запорожская, ул. Карла Маркса, ул. Кропоткина, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Спартаковская.
25.09.2019
8.00-17.00
Ул. Ульяновская, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Интернациональная, ул. Луначарского.
Станица Нововеличковская
05.09.2019
8.00-17.00
Ул. Красная, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская.
11.09.2019
8.00-17.00
Ул. Фурманова, ул. Выгонная.
27.09.2019
8.00-17.00
Ул. Красная, ул. Комсомольская, Ровная, пер. Комсомольский.
Село Первореченское
30.09.2019
8.00-17.00
Ул. Ленина.
Поселок Агроном
17.09.2019
8.00-17.00
Ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная.
Комментарии