График отключения света по Динскому району на февраль
Ст. Новотитаровская
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").
04.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").
06.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341").
15.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (ВЛ-0,4кВ "Т1-931").
28.02.2019
8.00 — 17.00
По устранению жалоб потребителей.
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ул. Советская, ул. Почтовая, пер. Малый, ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Крайняя (ТП "НТ5-328").
07.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ул. Луначарского (ТП "Т5-343").
08.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019
Динской РЭС, Новотитаровский с/у.
Ст. Динская
Ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16").
12.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Динской с/у.
Ул. Кирова, ул. Российская, ул. Индустриальная, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Крестьянская, ул. Сельская, ул. Тенистая, ул. Лесная, ул. Лермонтова (ТП "ДН12-1147").
20.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019.
Динской РЭС, Динской с/у.
Ст. Пластуновская
Ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270").
19.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Пластуновский с/у.
Ул. Базарная, ул. Короткая, ул. Краснодарская, ул. Пионерская, ул. Полевая (ТП "ПЛ7-221").
11.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019.
Динской РЭС, Пластуновский с/у.
Ст. Васюринская
Ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946").
21.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Васюринский с/у.
Ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Суворова, ул. Восточная, ул. Ленина (ТП "ВС3-626").
27.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019.
Динской РЭС, Васюринский с/у.
Ст. Нововеличковская
Ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Степная, ул. Хмельницкого (ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830»).
13.02.2019
8.00 — 17.00
По жалобам потребителей.
Динской РЭС, Нововеличковский с/у.
Ул. Братская, ул. Д. Бедного, ул. Пионерская, ул. Плеханова, ул. Садовая (ТП "НВ11-939").
18.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019.
Динской РЭС, Нововеличковский с/у.
С. Крансосельское
Ул. Длинная, пер. Октябрьский (ВЛ-0,4кВ "НС19-3-70").
25.02.2019
8.00 — 17.00
По устранению жалоб потребителей.
Динской РЭС, Старомышастовский с/у.
Ст. Старомышастовская
ТП "СТМ2-463" (нет частной собственности).
13.02.2019
8.00 — 17.00
РП 2019.
Динской РЭС, Старомышастовский с/у.
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Комментарии
Уважаемая газета РВС, просим вас разобраться в причине отказа подключения света на дачные участки в станице Васюринской. Хотя я думаю это касается всех дачников. У нас нет товарищества и председателя, и чтобы нам провели свет, нужно обращаться в Динскую на улицу широкая. Но и они нам отказывают в подключении, прикрываясь постановлением 1622 от 21 декабря 2018 года. Типа это не их дело и с дачниками они не работают. Куда нам теперь обращаться, чтобы быть со светом?
Здравствуйте ,Ангелина что могу вам посоветовать, снять видио обращение властями и загрузить его в инстаграм. Я думаю таким образом будет больше шансов получить ответ.