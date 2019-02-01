График отключения света по Динскому району на февраль

График отключения света по Динскому району на февраль
Фото: tehnot.com

График отключения света по Динскому району на февраль

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11 часов назад Газета РВСГрафик отключений на февральГрафик отключений света в Динском районеДинской районНовостиСветЭлектричествоЭлектроэнергия

Ст. Новотитаровская

Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").

04.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").

06.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341").

15.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (ВЛ-0,4кВ "Т1-931").

28.02.2019

8.00 — 17.00

По устранению жалоб потребителей.

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ул. Советская, ул. Почтовая, пер. Малый, ул. Степная, ул. Первомайская, ул. Крайняя (ТП "НТ5-328").

07.02.2019

8.00 — 17.00

      РП 2019

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.


Ул. Луначарского (ТП "Т5-343").

08.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019

Динской РЭС, Новотитаровский с/у.

Ст. Динская

Ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16").

12.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Динской с/у.


Ул. Кирова, ул. Российская, ул. Индустриальная, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Крестьянская, ул. Сельская, ул. Тенистая, ул. Лесная, ул. Лермонтова (ТП "ДН12-1147").

20.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019.

Динской РЭС, Динской с/у.


Ст. Пластуновская

Ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270").

19.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Пластуновский с/у.


Ул. Базарная, ул. Короткая, ул. Краснодарская, ул. Пионерская, ул. Полевая (ТП "ПЛ7-221").

11.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019.

Динской РЭС, Пластуновский с/у.


Ст. Васюринская

Ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946").

21.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Васюринский с/у.


Ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Суворова, ул. Восточная, ул. Ленина (ТП "ВС3-626").

27.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019.

Динской РЭС, Васюринский с/у.


Ст. Нововеличковская

Ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Степная, ул. Хмельницкого (ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830»).

13.02.2019

8.00 — 17.00

По жалобам потребителей.

Динской РЭС, Нововеличковский с/у.


Ул. Братская, ул. Д. Бедного, ул. Пионерская, ул. Плеханова, ул. Садовая (ТП "НВ11-939").

18.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019.

Динской РЭС, Нововеличковский с/у.


С. Крансосельское

Ул. Длинная, пер. Октябрьский (ВЛ-0,4кВ "НС19-3-70").

25.02.2019

8.00 — 17.00

По устранению жалоб потребителей.

Динской РЭС, Старомышастовский с/у.


Ст. Старомышастовская

ТП "СТМ2-463" (нет частной собственности).

13.02.2019

8.00 — 17.00

РП 2019.

Динской РЭС, Старомышастовский с/у.


Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей, и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52.

Комментарии

Ангелина
Ангелина 10 часов назад

Уважаемая газета РВС, просим вас разобраться в причине отказа подключения света на дачные участки в станице Васюринской. Хотя я думаю это касается всех дачников. У нас нет товарищества и председателя, и чтобы нам провели свет, нужно обращаться в Динскую на улицу широкая. Но и они нам отказывают в подключении, прикрываясь постановлением 1622 от 21 декабря 2018 года. Типа это не их дело и с дачниками они не работают. Куда нам теперь обращаться, чтобы быть со светом?

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Анастасия
Анастасия Ангелина 8 часов назад

Здравствуйте ,Ангелина что могу вам посоветовать, снять видио обращение властями и загрузить его в инстаграм. Я думаю таким образом будет больше шансов получить ответ.

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