График отключения газа по Динскому району с 17 по 27 июня 2019 года

График отключения газа по Динскому району с 17 по 27 июня 2019 года
Фото: youla.ru

График отключения газа по Динскому району с 17 по 27 июня 2019 года

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7 часов назад Газета РВСГазпромГрафик отлючения газаДинской районНовостиПриродный газ

Станица Динская

17 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №57.

18 июня 2019 года — ул. Гоголя, №99.

19 июня 2019 года — пер. Комарова, №10.

25 июня 2019 года — ул. Красная, №90.

26 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №102.

27 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №114.


Поселок Южный

18 июня 2019 года — пер. Смоленский, №12 Ж.

19 июня 2019 года — пер. Смоленский, №12 Д.

20 июня 2019 года — пер. Смоленский, 12 Е.

26 июня 2019 года — ул. Мира, №39.

27 июня 2019 года — ул. Мира, №38.


Станица Новотитаровская

25 июня 2019 года — ул. Краснодарская, №61/1.

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