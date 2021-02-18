График отключения газа в многоквартирных домах района

Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в многоквартирных домах района плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.

График следующий.

🌳ДИНСКАЯ

1-2 марта:

переулок Комарова, 8/1,

переулок Комарова, 8,

улица Красная, 41.

1-2 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-3 марта:

переулок Комарова, 1.

1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-4 марта:

улица Спортивная, 1/1, корпус 20,

улица Кирова, 118.

1-4 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

4 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-5 марта:

улица К. Цеткин, 2.

1-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

улица Тельмана, 147.

1-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

1 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳АГРОНОМ

1-3 марта:

улица Почтовая, 24.

1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ЮЖНЫЙ

1-3 марта:

улица Мира, 36.

1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳ВАСЮРИНСКАЯ

2-5 марта:

улица Комсомольская, 54.

2-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳НОВОТИТАРОВСКАЯ

1-3 марта:

улица Ленина, 174/1.

1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

🌳СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

1-2 марта:

улица Карла Маркса, 110,

улица Советская, 36.

1-2 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.