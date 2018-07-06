График плановых отключений электроэнергии на июль
Станица Новотитаровская
12.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4кВ "НТ5-960" (ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябрьская).
18.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4кВ "Т5-334" (ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург).
23.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4кВ "НТ7-817" (ул. Броварца, ул. Ейское шоссе, ул. Казачья, ул. Кубанская, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Солидарности, ул. Интернациональная).
24.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ НТ7-569 (пер. Кутузова, ул. 8 Марта, ул. Королева, ул. Кутузова, Мира, Октябрьская Солнечная, Толстого, Южная).
25.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ Т9-572.
27.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4кВ "ТТ2-387" (ул. 50 лет Победы, ул. Суворова).
Станица Васюринская
09.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4 "ВС2-684" (ул. Новая, Северная, Степная, Чапаева).
10.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-10кВ "ВС-8" (ул. Матвеевская).
13.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ ВС3-624 (ул. Гоголя, Интернациональная, Калинина, Луначарского, Набережная, Пионерская, Ульяновская).
Станица Старомышастовская
06.07.2018
8.00 – 17.00
ВЛ-0,4кВ "СТМ9-414" (ул. Энгельса, Чапаева, Горького, Фрунзе, Крупской).
Станица Нововеличковская
20.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ "НВ9-480" (ул. Д. Бедного, Красная, Октябрьская, Перовского, Пионерская, Советская, Школьная).
Станица Динская
11.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ "Д3-28" (пер.Маяковского, ул. Новая, ул. Пластуновская).
Село Первореченское
16.07.2018
8.00 – 17.00
ТП-10/0,4кВ НС10-4-1087 (ул. Ленина, Новая, Светлая).
Все вопросы вы можете задать по телефону горячей линии "Кубаньэнерго" 8 (800) 100-15-52.
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