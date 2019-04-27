График плановых отключений электроэнергии на май

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52





ст. Пластуновская





6.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Базарная, Колхозная, Ленина, Пролетарская, Сквозная, Театральная





14.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Гоголя, Кирова, Кузнечная, Пролетарская









18.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Красная, Крыловская, Кузнечная, Платнировская





23.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Гоголя, Кирова, Кузнечная, Пролетарская





с. Красносельское





3.05.2019 года с 8.00 до 17.00





мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина,

мкрн Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Крижжановского, ул. Владимирова.





7.05.2019 года с 8.00 до 17.00





мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, мкрн Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная,ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Крижжановского, ул. Владимирова









18.05.2019 года с 8.00 до 17.00





мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, мкрн Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Крижжановского, ул. Владимирова





24.05.2019 года с 8.00 до 17.00





мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, мкрн Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Крижжановского, ул. Владимирова





ст. Новотитаровская





6.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Черноморская, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Тельмана, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, ул. Сельская, ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, пер. Кочубея, ул. Гражданкина, ул. Южная, пер. Таманский, ул. Кутузова, ул. Толстого, ул. 8 Марта, ул. Таманская, пер. Кутузова, ул. Выгонная, ул. Революционная, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров





7.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Черноморская, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Тельмана, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, ул. Сельская, ул. Советская, ул. Почтовая, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, пер. Кочубея, ул. Гражданкина, ул. Южная, пер. Таманский, ул. Кутузова, ул. Толстого, ул. 8 Марта, ул. Таманская, пер. Кутузова, ул. Выгонная, ул. Революционная, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров





14.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Ленина, Октябрьская, Привокзальная





16.05.2019 года с 8.00 до 17.00





пер. Малый, пер. Молодежный, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Кокинаки, ул. Коммунаров, ул. Крайняя, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Крупской, ул. Кузнечная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Почтовая, ул. Прогонная, ул. Продольная, ул. Пролетарская, ул. Р. Люксембург, ул. Советская, ул. Степная, ул. Широкая, ул. Энгельса





17.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Коммунаров, Крайняя, Леваневского, Степная









20.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская





22.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Пушкина, Революционная, Тельмана, Черноморская





23.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Дзержинского





24.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Дзержинского





27.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Нахимова, Чехова, 50 лет Победы, Айвазовского, Военных Авиаторов





28.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Ейское шоссе, Леваневского, Крупской, Ленина, Луначарского









29.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Красноармейская, Краснодарская, Луначарского, Набережная, Кузнечная, Октябрьская





ст. Васюринская





13.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Пер. 40 лет Победы, пер. Северный, ул. Васюринская, ул. Восточная, ул. Выгонная, ул. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. Западная, ул. Запорожская, ул. Ивко, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирпичная, ул. Комсомольская, ул. Кропоткина, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Матвеевская, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Спартаковская, ул. Ставского, ул. Суворова, ул. Ульянова, ул. Хлеборобная









14.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Пер. 40 лет Победы, пер. Северный, ул. Васюринская, ул. Восточная, ул. Выгонная, ул. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. Западная, ул. Запорожская, ул. Ивко, ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирпичная, ул. Комсомольская, ул. Кропоткина, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Матвеевская, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Спартаковская, ул. Ставского, ул. Суворова, ул. Ульянова, ул. Хлеборобная





п. Найдорф





8.05.2019 года с 8.00 до 17.00





п. Найдорф





ст. Нововеличковская





14.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Веселая, ул. Северная,ул. Пролетарская, ул. Красная, ул. Советская, ул. Виноградная, ул. Свердлова, ул. Леваневского, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Мышастовская, ул. Прямая, ул. Медведовская, ул. Таманская, ул. Гагарина, ул. Кавказская, ул. Хмельницкого, пер. Лоза, ул. Некрасова, ул. Степная, ул. Тургенева, ул. Выгонная, ул. Петровского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Короткий тупик, ул. Невского









15.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Веселая, ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Красная, ул. Советская, ул. Виноградная, ул. Свердлова, ул. Леваневского, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Мышастовская, ул. Прямая, ул. Медведовская, ул. Таманская, ул. Гагарина, ул. Кавказская, ул. Хмельницкого, пер. Лоза, ул. Некрасова, ул. Степная, ул. Тургенева, ул. Выгонная, ул. Петровского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Короткий тупик, ул. Невского





24.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Коммунаров, Крупской, Степная, Хмельницкого





п. Украинский





16.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Ленина, Светлая, Советов





17.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Ленина, Светлая, Советов





ст. Старомышастовская





06.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Горького, Кирова, Красная, Крупской, Ленина, Чкалова, Энгельса, К. Маркса









20.05.2019 года с 8.00 до 17.00





х. Суворова, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе, ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Энгельса, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Краснознаменная, ул. Куйбышева, пер. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Северная, ул. Мира





21.05.2019 года с 8.00 до 17.00





х. Суворова, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе, ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Энгельса, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Краснознаменная, ул. Куйбышева, пер. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Северная, ул. Мира





22.05.2019 года с 8.00 до 17.00





х. Суворова,ул. Степная, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе, ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Горького, ул. Энгельса, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Краснознаменная, ул. Куйбышева, пер. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Северная, ул. Мира





с. Первореченское





15.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Кирпичная, ул. Дружбы

ст. Динская





21.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Франко, Славянская, Рябовола, 300 лет Кубанского войска









27.05.2019 года с 8.00 до 17.00





пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская





28.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Первомайская, ул. Дружбы, ул. Красная, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Новая, ул. Линейная, пер. Гастелло, пер. Маяковского, ул. Кирова, пер. Молодежный, ул. Школьная, ул. Динская, ул. Октябрьская, пер. Жукова, ул. Мира, ул. Пластуновская, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Станичная, пер. Достоевского, пер. Толстого,ул. Береговая, пер. Добровольского, ул. Чехова, пер. Кольцова, пер. Ставского, пер. Красный, ул. Комсомольская, пер. Балтийский, ул. Чапаева, ул. 70 лет Октября, пер. Ужгородский





пос. Кочетинский





14.05.2019 года с 8.00 до 17.00





Центральная, Набережная, Заречная, Динская





п. Агроном





23.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Виноградная, Молодежная, Садовая









24.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Виноградная, Молодежная, Садовая





25.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Виноградная, Молодежная, Садовая





26.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Виноградная, Молодежная, Садовая





27.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Садовая





28.05.2019 года с 8.00 до 17.00





ул. Садовая



