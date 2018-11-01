График плановых отключений электроэнергии в Динском районе

График плановых отключений электроэнергии в Динском районе

График плановых отключений электроэнергии в Динском районе

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В Динском районе в ноябре запланировано проведение ремонтных работ, которые позволят улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52


Станица Динская


  • 12 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Запорожская, ул. Жлобы, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, пер. Бондаря
  • 16 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой


Станица Новотитаровская

  • 14 ноября с 8.00 до 17.00 - пер.Ленина, пер.Новотитаровский, ул.Ейское шоссе, ул.Луначарского, ул.Энгельса
  • 20 ноября с 8.00 до 17.00 - пер. Прямой, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Энгельса, ул. Свободная, пер. Южный, ул. Советская, ул. Революционная, ул. Степная, ул. Крайняя
  • 22 ноября с 8.00 до 17.00 - ул.Коммунаров, Красноармейская, Октябрьская, Краснодарская, пер.Геологов.
  • 26 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. 50 лет Победы, ул.Суворова
  • 29 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург


Станица Пластуновская

  • 6 ноября с 8.00 до 17.00 - пер.Пушкина, ул. Красная, Кубанская, Пролетарская, ул.Пушкина.
  • 8 ноября с 8.00 до 17.00 - ул.Короткая, Полевая, Рабочая, Средняя, Степная, Черноморская


Станица Нововеличковская

  • 27 ноября с 8.00 до 17.00 - ул.Коммунаров, Крупской. Степная, Хмельницкого.

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