График плановых отключений электроэнергии в Динском районе

В Динском районе в ноябре запланировано проведение ремонтных работ, которые позволят улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52





Станица Динская





12 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Запорожская, ул. Жлобы, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, пер. Бондаря



16 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой





Станица Новотитаровская

14 ноября с 8.00 до 17.00 - пер.Ленина, пер.Новотитаровский, ул.Ейское шоссе, ул.Луначарского, ул.Энгельса



20 ноября с 8.00 до 17.00 - пер. Прямой, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Энгельса, ул. Свободная, пер. Южный, ул. Советская, ул. Революционная, ул. Степная, ул. Крайняя



22 ноября с 8.00 до 17.00 - ул.Коммунаров, Красноармейская, Октябрьская, Краснодарская, пер.Геологов.



26 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. 50 лет Победы, ул.Суворова



29 ноября с 8.00 до 17.00 - ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург





Станица Пластуновская

6 ноября с 8.00 до 17.00 - пер.Пушкина, ул. Красная, Кубанская, Пролетарская, ул.Пушкина.

8 ноября с 8.00 до 17.00 - ул.Короткая, Полевая, Рабочая, Средняя, Степная, Черноморская





Станица Нововеличковская