График плановых отключений света на апрель в Динском районе

"РВС" публикует список поселений и даты за апрель, когда планируются отключения электроэнергии в период с 8.00 до 19.00.

Справки по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).