График плановых отключений света на февраль в Динском районе
🌳СТАНИЦА НОВОТИТАРОВСКАЯ
5 февраля
- ул. Чкалова (№№ 25-51; 30-48);
- ул. Степная (№№ 211-225);
- ул. Шевченко (№№ 31-49; 34-52);
- пер. Шевченко (№№ 15-23; 22-24).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
12 февраля
- ул. Советская (№№ 94-120, 113-135).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
15 февраля
- ул. Прогонная (№№ 78-126);
- ул. Степная (№№ 45-87, 66-116);
- ул. Крайняя (№№ 27-37);
- ул. Широкая (№№ 111-163).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
18 февраля
- ул. Красноармейская (№№ 38-58, 33-57);
- ул. Ленина (№№ 147-171, 172-206);
- ул. Октябрьская (191-203, 206-208).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
19 февраля
- ул. Советская, 59 (детский сад № 11 «Колокольчик»).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
19 февраля
- ул. Крупской (№№ 1-29, 2-18);
- ул. Розы Люксембург (№№ 22-46, 37-65);
- ул. Леваневского (№№ 10-46, 25-53);
- ул. Луначарского (№№ 240-268, 199-223);
- ул. Набережная (№№ 42-62);
- ул. Ленина (№№ 223-241).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
22 февраля
- ул. Революционная (№№ 37-46, 44-66);
- ул. Пушкина (1-29, 2-14);
- ул. Черноморская (1-7, 2-16);
- ул. Тельмана, 30/1.
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
24 февраля
- ул. Крайняя, 6
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
25 февраля
- ул. Луначарского (№№ 2-26, 1-35);
- ул. Набережная (№№ 1-47, 2-4);
- ул. Восточная (№№ 2-12, 5а);
- ул. Привокзальная (№№ 1-11, 2-4);
- ул. Широкая (№№ 12-16).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
🌳ХУТОР КАРЛА МАРКСА
12 февраля
- ул. Южная (№№ 62-85)
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
26 февраля
- ул. Южная (№№ 151-184).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
🌳ПОСЕЛОК УКРАИНСКИЙ
12 февраля
- ул. Советов (№№ 12-26, 45-65);
- ул. Заречная (№№ 5-11, 14-38).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
🌳СТАНИЦА ДИНСКАЯ
26 февраля
- ул. Красная 148;
- ул. Кубанская 1.
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: капитальный ремонт оборудования.
🌳СТАНИЦА НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
17 февраля
- ул. Выгонная (№№ 185-223).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
🌳СТАНИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ
14 февраля
- ул. Красная (№№ 2-22, 9-37);
- ул. Крупской (№№ 2-26, 1-27).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
🌳ПОСЕЛОК ВИШНЯКИ
11 февраля
- ул. Западная (№№ 2-30);
- ул. Пионерская (№№ 1-27).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
🌳СТАНИЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ
17 февраля
- ул. Чернышевского (№№ 19-37, 28-36).
⏰Время: 8.00–17.00.
❓Причина: работы по жалобам потребителей.
«Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций», – сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань».
Справки по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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