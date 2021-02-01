График плановых отключений света на февраль в Динском районе

🌳СТАНИЦА НОВОТИТАРОВСКАЯ

5 февраля

ул. Чкалова (№№ 25-51; 30-48);

ул. Степная (№№ 211-225);

ул. Шевченко (№№ 31-49; 34-52);

пер. Шевченко (№№ 15-23; 22-24).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





12 февраля

ул. Советская (№№ 94-120, 113-135).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





15 февраля

ул. Прогонная (№№ 78-126);

ул. Степная (№№ 45-87, 66-116);

ул. Крайняя (№№ 27-37);

ул. Широкая (№№ 111-163).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





18 февраля

ул. Красноармейская (№№ 38-58, 33-57);

ул. Ленина (№№ 147-171, 172-206);

ул. Октябрьская (191-203, 206-208).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





19 февраля

ул. Советская, 59 (детский сад № 11 «Колокольчик»).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





19 февраля

ул. Крупской (№№ 1-29, 2-18);

ул. Розы Люксембург (№№ 22-46, 37-65);

ул. Леваневского (№№ 10-46, 25-53);

ул. Луначарского (№№ 240-268, 199-223);

ул. Набережная (№№ 42-62);

ул. Ленина (№№ 223-241).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





22 февраля

ул. Революционная (№№ 37-46, 44-66);

ул. Пушкина (1-29, 2-14);

ул. Черноморская (1-7, 2-16);

ул. Тельмана, 30/1.

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





24 февраля

ул. Крайняя, 6

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





25 февраля

ул. Луначарского (№№ 2-26, 1-35);

ул. Набережная (№№ 1-47, 2-4);

ул. Восточная (№№ 2-12, 5а);

ул. Привокзальная (№№ 1-11, 2-4);

ул. Широкая (№№ 12-16).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





🌳ХУТОР КАРЛА МАРКСА

12 февраля

ул. Южная (№№ 62-85)

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





26 февраля

ул. Южная (№№ 151-184).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





🌳ПОСЕЛОК УКРАИНСКИЙ

12 февраля

ул. Советов (№№ 12-26, 45-65);

ул. Заречная (№№ 5-11, 14-38).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





🌳СТАНИЦА ДИНСКАЯ

26 февраля

ул. Красная 148;

ул. Кубанская 1.

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: капитальный ремонт оборудования.





🌳СТАНИЦА НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

17 февраля

ул. Выгонная (№№ 185-223).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





🌳СТАНИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ

14 февраля

ул. Красная (№№ 2-22, 9-37);

ул. Крупской (№№ 2-26, 1-27).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





🌳ПОСЕЛОК ВИШНЯКИ

11 февраля

ул. Западная (№№ 2-30);

ул. Пионерская (№№ 1-27).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





🌳СТАНИЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ

17 февраля

ул. Чернышевского (№№ 19-37, 28-36).

⏰Время: 8.00–17.00.

❓Причина: работы по жалобам потребителей.





«Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций», – сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань».

Справки по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).