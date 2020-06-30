График плановых отключений света на июль в Динском районе

В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.

Станица Новотитаровская

2 июля – ул. Красная, ул. Космонавтов, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Крупской, ул. Космонавтов, ул. Угольная, ВЦ3-554.

13 июля – ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская, ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ Т5-334.

15 июля – ул. Выгонная, ВЛ-0,4кВ НВ7-565.

17 июля – ул. Гоголя, ул. Луначарского, ВЛ-0,4 кВ Л-2 Т3 - 317.

25 июля – проезд Луначарского, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ Т5-1351.

Станица Старомышастовская

2 июля – ул. Фрунзе, ул. Хмельницкого, НВ4-506 Л-1.

3 июля – ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Заречная, ул. Цветочная, ул. Кооперативная, пер. Октябрьский, ул. Береговая, пер. Красный, ул. Базарная, ул. Новая, ул. Красная, ул. Советская, ул. К. Маркса, ул. Крупской, ул. Энгельса, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Выгонная, пос. Новый, ул. Леваневского, ул. Шмидта, пер. Леваневского, ул. Шпак, ул. Чапаева, ул. Фрунзе, ул. Крижановского, ул. Октябрьская, ул. Новая жизнь, ул. Пушкина, ул. Шевченко, пер. Тихий, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Краснознаменная, ул. Светлая, ул. Молодежная, ул. 40 лет Победы, ул. Кубанская, ВЛ-10кВ СТМ-3.

6 июля – ул. Сиреневая СТМ7-403; ул. Звездная, ул. Сиреневая, ул. Цветочная, СТМ7-474.

7 июля – Сады Южные, СТМ7-423; ул. Новая Жизнь, ул. Энгельса, СТМ7-458.

8 июля – ул. Красная, ул. Октябрьская, ул. Новая жизнь, ул. Кооперативная, СТМ7-434.

9 июля – ул. Вишневая, ул. Зеленая, ул. Звездная, ул. Цветочная СТМ7-471; ул. Мичурина СТМ7-940.

10 июля – ул. Горького, ул. Крупской, ул. Новая жизнь, ул. Октябрьская, СТМ7-494;

13 июля – ул. Кирова, ул. Карла Маркса ВЛ-0,4 кВ Л-4 СТМ2-446; пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Новая жизнь, пер.Кооперативный, СТМ7-1407.

14 июля – ул. Краснознаменная, ул. Орджоникидзе, ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ СТМ4-923.

16 июля – ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской, ВЛ-0,4кВ СТМ7-494.

17 июля – ул. Шевченко, ул. Выгонная, ВЛ-0,4кВ СТМ3-933.

22 июля – ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Пролетарская, ул. Северная, ВЛ-0,4кВ СТМ4-923.

Станица Васюринская

2 июля – ул. Горького, ул. Октябрьская, НС19-3-54 Л-2.

16 июля – ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-626.

Станица Пластуновская

3 июля – ул. Тельмана, ул. Трудовая, АГ11-16.

Станица Воронцовская

3 июля – ул. Кочетинская, ул. Украинская, ул. Жлобы, пер. Жлобы, ул. Трудовая, ул. Восточная, пер. Украинский, АГ11-18.

17 июля – ул. Пушкина, ул. Красная, ВЛ-0,4 кВ Л-6 ВЦ-3-554.

Село Красносельское

13 июля – ул. Владимирова, ВЛ-0,4кВ НС19-3-56.

Станица Нововеличковская

14 июля – ул. Шевченко, ул. Садовая, ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НВ9-540.

16 июля – ул. Бежко, ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НВ11-513.

Поселок Найдорф

21 июля – ул. Пушкина, ул. Красная, ВЛ-0,4 кВ Л-6 ВЦ-3-554.

Поселок Дорожный

14 июля – ул. Центральная, ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЖБИ-9-679.

Справки по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).