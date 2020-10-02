График плановых отключений света на октябрь в Динском районе

В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.

Станица Новотитаровская

5 октября – ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ Т5-334.

6 октября – ул. Выгонная, ВЛ-0,4кВ НВ7-565.

15 октября - ул. Гоголя, ул. Луначарского. ВЛ-0,4 кВ Л-2 Т3-317.

19 октября - проезд Луначарского. ТП-10/0,4 кВ Т5-1351.

Станица Старомышастовская

7 октября – ул. Куйбышева, Степная, Пролетарская, Северная, ул.Краснознаменная, ул. Орджоникидзе. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ СТМ4-923 .

8 октября - ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской. ВЛ-0,4кВ СТМ7-494.

9 октября - ул. Шевченко, ул. Выгонная. ВЛ-0,4кВ СТМ3-933.

16 октября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса. ВЛ-0,4 кВ Л-4 СТМ2-446.

Село Красносельское

12 октября - ул. Владимирова. ВЛ-0,4кВ НС19-3-56.

Станица Нововеличковская

13 октября - ул. Шевченко, ул. Садовая. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НВ9-540.

14 октября - ул. Бежко. ТП-10/0,4 кВ НВ11-513.

Станица Воронцовская

22 октября - ул. Пушкина, ул. Красная. ВЛ-0,4 кВ Л-6 ВЦ-3-554.

23 октября - ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького. ВЛ-0,4 кВ Л-5 ВЦ-3-554.

Станица Васюринская

21 октября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-626.

Поселок Дорожный

20 октября - ул. Центральная. Л-2 ЖБИ-9-679.





Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).