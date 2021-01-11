График плановых отключений света в январе. Даты и поселения района

В филиале “Россети Кубань” проинформировали, в каких домах будут плановые отключения электроэнергии в январе.





НОВОТИТАРОВСКАЯ

18 января

🌳Улицы: Кирова (63-120), Крупской (32-89), Розы Люксембург (60-131), Коммунаров (104-147), Октябрьская (241-258).

⏰Время: 8.00-17.00.





19 января

🌳Улица Выгонная (159-223).

⏰Время: 8.00-17.00.





20 января

🌳Улицы:Гоголя (1-12), Луначарского (223-282).

⏰Время: 8.00-17.00.





22 января

🌳Улица Луначарского (3-10).

⏰Время: 8.00-17.00.





СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ





20 января

🌳Улицы: Горького (34-106), Октябрьская (6-14), Крупской (69-87), Новая Жизнь (7-23).

⏰Время: 8.00-17.00.





21 января

🌳Улицы: Шевченко (2-19), Выгонная (1-44).

⏰Время: 8.00-17.00.





🌳Улицы: Кирова (78-97), Карла Маркса (103-142).

⏰Время: 8.00-17.00.





КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

22 января

🌳Улицы Владимирова (1-61), Октябрьская (1-76).

⏰Время: 8.00-17.00.





НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

18 января

🌳Улицы: Шевченко (8-36; 9а-31/1), Садовая (37-52).

⏰Время: 8.00-17.00.





19 января

🌳Улица Бежко (27-92)

⏰Время: 8.00-17.00.





ДОРОЖНЫЙ

18 января

🌳Улица Центральная (10-20).

⏰Время: 8.00-17.00.





ВАСЮРИНСКАЯ

19 января

🌳Улицы: Суворова (124), Карла Маркса (72-86), Запорожская (63-88).

⏰Время: 8.00-17.00.





ВОРОНЦОВСКАЯ

20 января

🌳Улицы: Угольная (1-5), Красная (11-29), ул. Крупской (4-26).

⏰Время: 8.00-17.00.





21 января

🌳Улицы: Красная (1-37), Горького (1-34).

⏰Время: 8.00-17.00.





НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

13 января

🌳Улица Таманская (1-19, 12-24).

⏰Время: 8.00-17.00.





НАЙДОРФ

18 января

🌳Улица Красная (94-122).

⏰Время: 8.00-17.00.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



