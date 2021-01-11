График плановых отключений света в январе. Даты и поселения района
В филиале “Россети Кубань” проинформировали, в каких домах будут плановые отключения электроэнергии в январе.
НОВОТИТАРОВСКАЯ
18 января
🌳Улицы: Кирова (63-120), Крупской (32-89), Розы Люксембург (60-131), Коммунаров (104-147), Октябрьская (241-258).
⏰Время: 8.00-17.00.
19 января
🌳Улица Выгонная (159-223).
⏰Время: 8.00-17.00.
20 января
🌳Улицы:Гоголя (1-12), Луначарского (223-282).
⏰Время: 8.00-17.00.
22 января
🌳Улица Луначарского (3-10).
⏰Время: 8.00-17.00.
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
20 января
🌳Улицы: Горького (34-106), Октябрьская (6-14), Крупской (69-87), Новая Жизнь (7-23).
⏰Время: 8.00-17.00.
21 января
🌳Улицы: Шевченко (2-19), Выгонная (1-44).
⏰Время: 8.00-17.00.
🌳Улицы: Кирова (78-97), Карла Маркса (103-142).
⏰Время: 8.00-17.00.
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
22 января
🌳Улицы Владимирова (1-61), Октябрьская (1-76).
⏰Время: 8.00-17.00.
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
18 января
🌳Улицы: Шевченко (8-36; 9а-31/1), Садовая (37-52).
⏰Время: 8.00-17.00.
19 января
🌳Улица Бежко (27-92)
⏰Время: 8.00-17.00.
ДОРОЖНЫЙ
18 января
🌳Улица Центральная (10-20).
⏰Время: 8.00-17.00.
ВАСЮРИНСКАЯ
19 января
🌳Улицы: Суворова (124), Карла Маркса (72-86), Запорожская (63-88).
⏰Время: 8.00-17.00.
ВОРОНЦОВСКАЯ
20 января
🌳Улицы: Угольная (1-5), Красная (11-29), ул. Крупской (4-26).
⏰Время: 8.00-17.00.
21 января
🌳Улицы: Красная (1-37), Горького (1-34).
⏰Время: 8.00-17.00.
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
13 января
🌳Улица Таманская (1-19, 12-24).
⏰Время: 8.00-17.00.
НАЙДОРФ
18 января
🌳Улица Красная (94-122).
⏰Время: 8.00-17.00.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия: 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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