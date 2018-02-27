График получения пенсий и социальных выплат в марте

В связи с предстоящими выходными и праздничным днем в марте Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

7 марта осуществляется получение выплат за 7-8 марта, 9 марта – за 9 и 10 марта, 10 марта – за 11 и 12 марта.

Порядок доставки пенсий и прочих социальных выплат через банки в международный женский день остается прежним. На территории края пенсии и другие социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа.