График приема граждан участковыми уполномоченными полиции

Пресс-служба ОМВД России по Динскому району сообщает, что участковыми уполномоченными полиции производится прием граждан по адресам:





ст. Динская ул. Шевченко, 25 кабинет № 9

ст. Динская ул. Мира, 1 УПП №1

ст. Новотитаровская ул. Советская, 79

ст. Нововеличковская ул. Бежко, 13 УПП № 7

с. Первореченское ул. Ленина, 100 УПП № 4

пос. Агроном ул. Почтовая, 5 УПП № 5

с. Красносельское ул. Ленина, д. 8 УПП №5

ст. Старомышастовская ул. Красная, 121

Ст. Пластуновская ул. Мира, 26Б УПП № 8





Время приема: понедельник с 9:00 до 11:00

среда с 17:00 до 19:00

суббота с 09:00 до 11:00