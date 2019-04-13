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График приема граждан участковыми уполномоченными полиции
Пресс-служба ОМВД России по Динскому району сообщает, что участковыми уполномоченными полиции производится прием граждан по адресам:
ст. Динская ул. Шевченко, 25 кабинет № 9
ст. Динская ул. Мира, 1 УПП №1
ст. Новотитаровская ул. Советская, 79
ст. Нововеличковская ул. Бежко, 13 УПП № 7
с. Первореченское ул. Ленина, 100 УПП № 4
пос. Агроном ул. Почтовая, 5 УПП № 5
с. Красносельское ул. Ленина, д. 8 УПП №5
ст. Старомышастовская ул. Красная, 121
Ст. Пластуновская ул. Мира, 26Б УПП № 8
Время приема: понедельник с 9:00 до 11:00
среда с 17:00 до 19:00
суббота с 09:00 до 11:00
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