График работы лечебных учреждений в праздники
В связи с предстоящим празднованием Международного женского дня нерабочие праздничные дни определены - 8, 9, 10 марта.
Амбулаторно-поликлинические учреждения Динского района будут работать 9 марта с 8.00 до 15.12 с организацией работы бригады в составе:
- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;
- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;
- врач-хирург (травматолог);
- врач – акушер-гинеколог женской консультации;
- медицинская сестра процедурного кабинета;
- лаборант клинической лаборатории;
- рентген-лаборант рентгенологического кабинета
- работники стоматологической поликлиники – по режиму работы по субботам.
Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических подразделений больным следует обращаться в приемный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
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