График работы лечебных учреждений в праздники

В связи с предстоящим празднованием Международного женского дня нерабочие праздничные дни определены - 8, 9, 10 марта.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Динского района будут работать 9 марта с 8.00 до 15.12 с организацией работы бригады в составе:

- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;

- врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;

- врач-хирург (травматолог);

- врач – акушер-гинеколог женской консультации;

- медицинская сестра процедурного кабинета;

- лаборант клинической лаборатории;

- рентген-лаборант рентгенологического кабинета

- работники стоматологической поликлиники – по режиму работы по субботам.

Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических подразделений больным следует обращаться в приемный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.