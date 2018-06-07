График работы медицинских учреждений в праздничные дни

Нерабочими днями считаются 10, 11 и 12 июня 2018 года.

11 июня амбулаторно-поликлинические подразделения района будут работать с 8.00 до 13.00.

Прием будут вести:

участковый врач-терапевт, участковый педиатр по обслуживанию пациентов в поликлинике;

участковый врач-терапевт, участковый педиатр по обслуживанию вызовов на дом;

врач-хирург;

врач-акушер-гинеколог в женской консультации.

Освидетельствование водителей транспортных средств 9 июня будет проходить с 14.12 до 16.00.

В остальное время пациентам следует обращаться в приемный покой больницы.