Как будут работать медучреждения на праздники?
График работы медицинских учреждений в праздничные дни
Нерабочими днями считаются 10, 11 и 12 июня 2018 года.
11 июня амбулаторно-поликлинические подразделения района будут работать с 8.00 до 13.00.
Прием будут вести:
участковый врач-терапевт, участковый педиатр по обслуживанию пациентов в поликлинике;
участковый врач-терапевт, участковый педиатр по обслуживанию вызовов на дом;
врач-хирург;
врач-акушер-гинеколог в женской консультации.
Освидетельствование водителей транспортных средств 9 июня будет проходить с 14.12 до 16.00.
В остальное время пациентам следует обращаться в приемный покой больницы.
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