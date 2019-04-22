График работы медицинских учреждений в праздничные дни

Нерабочими днями в медицинских учреждениях будут: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 мая 2019 года.

Рабочие дни для амбулаторно-поликлинических учреждений района — 3 и 10 мая.

Режим работы: с 8 до 15.12, с организацией работы бригады в составе:

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;

врач-хирург ( травматолог);

врач акушер-гинеколог женской консультации;

процедурный кабинет;

клиническая лаборатория;

рентген кабинет;

стоматологическая поликлиника – 3 и 10 мая с 8.00 до 15.00; 5 и 12 мая — с 10.00 до 13.00.

Водительская комиссия будет работать: 3 мая с 8.00 до 11.00 и 8 мая с 14.00 до 16.00.

За свидетельствами о смерти необходимо обращаться в отделение скорой медицинской помощи (телефон: 6-15-03).

Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических подразделений, больным следует обращаться на приёмный покой больницы или вызывать бригаду скорой медицинской помощи.