График работы медучреждений в праздничные дни

График работы медучреждений в праздничные дни

График работы медучреждений в праздничные дни

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9 часов назад БольницаГрафик работы медучрежденийДинская ЦРБДинской районНовости Динского района

В связи с предстоящим празднованием 4 ноября - Дня народного единства нерабочими днями в медицинских учреждениях будут 2, 3, 4 ноября.

Рабочий день для амбулаторно-поликлинических учреждений района 4 ноября с 8 до 15.12, с организацией работы бригады в составе:

  • врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;
  • врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;
  • врач-хирург (травматолог);
  • врач акушер-гинеколог женской консультации;
  • процедурный кабинет; клиническая лаборатория; рентген кабинет
  • стоматологическая поликлиника - 2 ноября с 08.00 до 14.30
  • Водительская комиссия будет работать: 2 ноября с 08.00 до 11.00

За свидетельствами о смерти необходимо обращаться в отделение скорой медицинской помощи

(телефон: 6-15-03)

Вне рабочего времени, больным следует обращаться на приёмный покой больницы или вызывать бригаду скорой помощи.

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