График работы МФЦ в поселениях Динского района

Филиал МФЦ в Динском районе информирует жителей муниципалитета о графике работы.

📑Динская

Адрес: Красная, 112

Режим работы:

в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00,

в четверг с 9.00 до 20.00,

в субботу с 8.00 до 13.00,

в воскресенье выходной.

📑Новотитаровская

Адрес: Ленина, 44.

Режим работы:

в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00,

в четверг с 10.00 до 20.00,

в субботу с 8.00 до 13.00,

в воскресенье выходной.

📑Васюринская

Адрес: Ставского, 20.

Режим работы:

во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,

в остальные дни выходные.

📑Красносельское

Адрес: Ленина, 1в.

Режим работы:

во вторник, среду с 8.00 до 14.00,

в остальные дни выходные.

📑Агроном

Адрес: Почтовая, 14.

Режим работы:

в понедельник, среду с 8.00 до 15.00,

в пятницу с 8.00 до 14.00,

в остальные дни выходные.

📑Нововеличковская

Адрес: Красная, 53.

Режим работы:

во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,

В остальные дни выходные.

📑Пластуновская

Адрес: Мира, 26а.

Режим работы:

в понедельник, среду с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00,

в пятницу с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00,

в остальные дни выходные.

📑Старомышастовская

Адрес: Советская, 61.

Режим работы:

во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,

в остальные дни выходные.

📑Южный

Адрес: Северная, 2.

Режим работы:





в понедельник, пятницу с 8.00 до 18.00,

в остальные дни выходные.