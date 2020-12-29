График работы учреждений Динского района в новогодние праздники
Отдел ЗАГС Динского района
- 26 декабря был последний день приема граждан в 2020 году.
- С 27 по 31 декабря – отчетные дни.
- 9 января – первый приемный день в 2021 году.
Управление Пенсионного фонда в Динском районе
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- Работает согласно производственному календарю: выходные – 1-10 января. Первый рабочий день в новом году – 11 января.
МФЦ Динского района
- 30 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- С 31 декабря по 8 января – выходные дни.
- С 9 января работа возобновляется во всех отделениях района.
Отдел МВД России по Динскому району
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- С 1 по 10 января – выходные дни, но будет работать дежурная часть.
- 11 января – первый рабочий день в 2021 году.
Госавтоинспекция Динского района
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- С 1 по 10 – выходные дни.
- 11 января – первый рабочий день в 2021 году.
МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района)
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- 5 и 9 января работает с 8.00 до 18.00.
- С 11 января работает в обычном режиме согласно графику.
Граждане, обратившиеся за государственными услугами через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), получат скидку в размере 30 %.
Отдел УФМС России по Динскому району (паспортный стол)
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- С 1 по 10 января – выходные дни.
- 11 января – первый рабочий день в 2021 году.
Управление социальной защиты населения Динского района
- Информация по последнему рабочему дню в 2020 году уточняется.
- С 1 по 10 января – выходные дни.
- 11 января – первый рабочий день в 2021 году.
Управление Федеральной службы судебных приставов
- 31 декабря – последний рабочий день в 2020 году.
- С 1 по 10 января – выходные дни.
- 11 января – первый рабочий день в 2021 году.
Почтовые отделения Динского района
31 декабря почтовые отделения на всей территории Краснодарского края закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января для всех почтовых отделений выходные.
В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
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