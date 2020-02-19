График установки контейнеров для сбора веток в станице Динской

График установки контейнеров для сбора веток в станице Динской

График установки контейнеров для сбора веток в станице Динской

  24
1 час назад Администрация Динского сельского поселенияГазета РВСГрафик установки бункеров для веток в ДинскойДинскаяДинской районНовости Динского района

В Динской с 19 по 26 февраля администрация поселения установит бункеры-накопители для сбора веток по разным улицам станицы.

19-21 февраля:

  • ул.Жлобы - ул.Украинская;
  • ул. Тельмана - ул.Северная;
  • ул.Черноморская - ул.Украинская.

21-24 февраля:

  • ул. Комарова - ул.Есенина;
  • ул. Мичурина - ул. А.Туркина;
  • ул. Тельмана, 143 (за ДК).

24 -26 февраля:

  • ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;
  • ул. К.Маркса - ул. Энгельса;
  • ул. Ужгородская - ул. Малая.

26-28 февраля:

  • ул. Гоголя - ул. Береговая;
  • ул. Береговая - ул. Станичная;
  • ул. Пластуновская - ул. Береговая.

Комментарии