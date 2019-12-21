График выдачи пенсии в праздничные дни

В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделением Пенсионного фонда российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года в отделениях почтовой связи Краснодарского края:



