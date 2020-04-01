График выдачи пенсий и соцвыплат в Динском районе

График выдачи пенсий и соцвыплат в Динском районе

График выдачи пенсий и соцвыплат в Динском районе

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3 часа назад Газета РВСГрафик выплаты пенсий в Динском районеДинской районНовости Динского районаПенсионный фонд РоссииПенсияПочтаСоцвыплаты

Объявление от центрального почтового отделения Динского района.

Выдавать деньги на почте не будут.

Все, кто ранее получал свою пенсию на почте в кассе, должны позвонить по телефонам: +7(86162)6-20-91, +7(86162)6-29-35 и сообщить о своем местонахождении. Почтальоны принесут их вам на дом.

А тем, кто получает пенсии и пособия на дому, следует ждать их по следующему графику:

  • 3 апреля – за 3-4 апреля;
  • 4 апреля – за 5-6 апреля;
  • 7 апреля – за 7-8 апреля;
  • 8 апреля – за 9, 10 апреля;
  • 9 апреля – за 11-12 апреля;
  • 10 апреля – за 13-14 апреля;
  • 11 апреля – за 15-16 апреля;
  • 14 апреля – за 17, 19 апреля,
  • 15 апреля – за 20-24 апреля.

Почтальоны будут работать в масках и просят пенсионеров встречать их тоже в этом средстве защиты.

Посещать почтовые отделения по району можно будет с 4 апреля, но допуск в отделение в масках, перчатках и по одному человеку на работающее окно.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 1 час назад

А можно адреса аптек, где маски продаются? Вчера обошёл несколько, масок нет, о чём говорят объявления на окнах-дверях большинства

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