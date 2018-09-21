Выходные и праздничные дни-2019: сколько будут отдыхать россияне?

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила график выходных и праздничных дней на 2019 год.

Работать россияне будут 247 дней, а отдыхать — 118.





Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2018 по 8 января. 5 и 6 января, которые выпадают на выходные дни, перенесут на 2 и 3 мая (четверг, пятница).

День защитника отечества отметим с 23 по 24 февраля. Так как праздник выпадает на субботу, дополнительный день отдыха выделили 10 мая (пятница).

На Международный женский день выходными будут три дня — 8, 9, 10 марта.

Маевка продлится с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

В День России отдохнем 12 июня.

А вот День народного единства даст повод не появляться на работе целых три дня: со 2 по 4 ноября.



