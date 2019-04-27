График выплат пенсий на майские праздники

График выплат пенсий на майские праздники
Фото: Deita.ru

График выплат пенсий на майские праздники

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6 часов назад Выплата пенсийГрафик выплатДинской районМайские праздникиНовости Динского районаПенсия

В связи с предстоящими   праздничными и выходными днями в мае 2019 года,  Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат. С учетом режима работы объектов почтовой связи Краснодарского края, доставка пенсий в мае 2019 года начнется  2 мая 2019 года.

Для  отделений почтовой связи Краснодарского края доставка пенсий и других социальных выплат:

Дата

Дата доставки пенсии, предусмотренная графиком

2 мая

3, 4

4 мая

5, 6

7 мая

7, 8

8 мая

9, 10

10 мая

11, 12

11 мая

13

                       

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться  в  соответствии  с графиком доставки.

График выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.

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