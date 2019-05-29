График выплаты пенсий в июне
В связи с предстоящим праздничным днем – Днем России – отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодарском крае:
4 июня пенсию выплатят за 3 и 4 июня;
5 июня за 5 число;
6 июня за 6 и 7 июня;
7 июня доставят пенсии за 8 и 9 июня;
8 июня за 10 число;
11 июня за 11 и 12 июня.
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.
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