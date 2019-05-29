График выплаты пенсий в июне

В связи с предстоящим праздничным днем – Днем России – отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в Краснодарском крае:

4 июня пенсию выплатят за 3 и 4 июня;

5 июня за 5 число;

6 июня за 6 и 7 июня;

7 июня доставят пенсии за 8 и 9 июня;

8 июня за 10 число;

11 июня за 11 и 12 июня.

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.