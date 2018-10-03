«Гражданин — полиция»: 3 из 4 пунктов в Динской работают

Как уже писала «РВС», при проверке пунктов экстренной связи «Гражданин — Полиция», было выявлено, что из четырех работает только один.

Как сообщили в администрации Динского сельского поселения, на 3 октября работают уже 3 из 4: возле спорткомплекса «Аполлон», в районе консервного завода и возле Мемориального комплекса.

В кнопке связи с полицией, которая находится на фонтанной площади, из-за постоянной сырости вышли из строя механизмы. В данный момент уже произведена дефектовка, но так как срок гарантийного обслуживания истек, необходимо изыскать средства из бюджета Динского сельского поселения для ее восстановления.