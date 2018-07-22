Гребцы из Динского района привезли россыпь наград с первенства

В Краснодаре с 17 по 19 июля на базе ГБУ КК центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ, прошло Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек 15-16 лет (2002-2003 г.р.). Динской район представляли гребцы из ст. Динской и ст. Новотитаровской.

На дистанции 500м:

2место – Толоконников Данил, каноэ-двойка;

3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка и каноэ-четверка; Якименко Александр – каноэ-четверка.

1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка и байдарка-четверка. Бронникова Наталья – байдарка-четверка;

2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка.

На дистанции 5000метров:

1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.

3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка.

На дистанции 200метров:

2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка

3 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.

На дистанции 1000метров:

1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.

2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка

3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка.

Тренеры-преподаватели: ЗТР А.И.Шершнев, Д.В.Усок, В.Ю.Бирюков.



