Гребцы из Динского района привезли россыпь наград с первенства
В Краснодаре с 17 по 19 июля на базе ГБУ КК центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ, прошло Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек 15-16 лет (2002-2003 г.р.). Динской район представляли гребцы из ст. Динской и ст. Новотитаровской.
На дистанции 500м:
2место – Толоконников Данил, каноэ-двойка;
3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка и каноэ-четверка; Якименко Александр – каноэ-четверка.
1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка и байдарка-четверка. Бронникова Наталья – байдарка-четверка;
2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка.
На дистанции 5000метров:
1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.
3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка.
На дистанции 200метров:
2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка
3 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.
На дистанции 1000метров:
1 место – Андрюкова София –байдарка-одиночка.
2 место - Андрюкова София –байдарка-двойка. Бронникова Наталья – байдарка-двойка
3 место – Толоконников Данил каноэ-одиночка.
Тренеры-преподаватели: ЗТР А.И.Шершнев, Д.В.Усок, В.Ю.Бирюков.
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